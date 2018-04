Firmato protocollo d'intesa tra Comune di Siena e Associazione Commercialisti

Firmato a Palazzo Pubblico il Protocollo d'Intesa tra Comune di Siena e l'Associazione Commercialisti di Siena (A.CO.SI) dal Sindaco Valentini e dal presidente dell'A.CO.SI dott. Luca Turchi. Il Protocollo d'Intesa consiste nel mettere a disposizione le professionalità e l'esperienza dei commercialisti che sono un punto intermedio tra il Comune e i cittadini. Questo accordo permette di semplificare numerose procedure burocratiche e adempimenti relativi a tributi e servizi.“I commercialisti sono punto di riferimento nelle materie erariali – spiega Luca Turchi – aiutando sia Comune che cittadini a dirimere le questioni relative a tasse e servizi dell'ufficio SUAP, ma non solo. E' il primo Protocollo d'Intesa di questo tipo, un segnale positivo da parte dell'Amministrazione Comunale di Siena per semplificare le procedure a singoli e imprese ed un riconoscimento nei confronti dell'impegno dei commercialisti senesi e dell'A.CO.SI, che con il loro lavoro svolgono un ruolo fondamentale. Questo Protocollo d'Intesa, grazie anche alla disponibilità del Presidente della Provincia, potrà in futuro essere esteso anche ad altri comuni, sul modello di quanto sottoscritto a Palazzo Pubblico. L'obiettivo è quello di accorciare le distanze tra cittadinanza e pubblica amministrazione”.