Si trovava certamente di casa ed a suo agio un istrice che, nella serata di ieri, 23 aprile, si aggirava a Siena indisturbato, o forse acclamato, nel territorio della ''sua'' Contrada mentre da via Malta correva verso via di Ficareto passando dal campo dell'oratorio della Magione. Ringraziamo la nostra gentile lettrice Maria Lapi per la foto inviataci.