Potere al Popolo Siena: presentazione candidati con il consigliere regionale Tommaso Fattori

Giovedì 26 aprile presso il Centro anziani di San Miniato a Siena, prospiciente la piazza della Costituzione, con inizio alle ore 18 si terrà un incontro con il consigliere regionale di Potere al Popolo, Tommaso Fattori. Seguirà in Piazza della Costituzione un incontro di presentazione delle due liste, Potere al Popolo e Sinistra per Siena, che si presenteranno alle prossime amministrative in coalizione. All'incontro saranno presenti tutti i candidati. A seguire cena popolare."Potere al Popolo Siena ha organizzato insieme alla lista Sinistra per Siena un incontro con il consigliere regionale Tommaso Fattori, che illustrerà la legge approvata all'unanimità dalla Regione Toscana su Agricoltura contadina e trasformazione prodotti agricoli. Si tratta di un risultato importante per il mondo contadino, che nasce dalle tante proposte e considerazioni d’innumerevoli reti di piccoli agricoltori, dei Gruppi di Acquisto Solidale e di Slow Food.Si semplifica così la vita a tante realtà, alle aziende familiari, alle piccole cooperative che vendono e fanno degustare, per esempio nelle fiere e nei mercatini locali, prodotti agricoli che non si prestano ad una lavorazione industriale. Semplificare per evitare di rimaner stritolati da una burocrazia priva di senso o da costi irragionevoli.I contadini potranno quindi utilizzare anche la cucina di casa propria o un locale "polifunzionale" della propria piccola azienda per lavorare, trasformare e confezionare i propri prodotti per poi venderli nel solo mercato locale della provincia o di quelle confinanti. Il tutto, tenendo conto degli ambienti rurali in cui si svolgono i processi, nel rispetto dei requisiti igienici ed edilizi di legge.Sostenere la piccola agricoltura e la filiera corta è fondamentale per il contrasto allo spopolamento delle aree montane e collinari, la tutela della biodiversità, la cura dei nostri suoli e la conservazione dell’enorme diversità di prodotti locali tipici e di alta qualità dei nostri territori.Con questa legge inoltre si dà un aiuto concreto per integrare il reddito delle tante persone, soprattutto giovani, che per motivi economici e per passione sono tornate in numero crescente a riscoprire i lavori legati alla terra, a un'agricoltura di piccola scala, naturale o biologica, e slegata dal grande business".