Nadia Maggi (Siena alla Fonte) candidata a sindaco: e sono dieci

Nadia Maggi: "Lista con 13 uomini e 13 donne"

L'insegnante Nadia Maggi sarà la decima (e unica donna) candidata per le prossime elezioni amministrative di Siena. Nadia Maggi ha gia pronta la lista ''Siena alla Fonte'' che sarà composta da 13 uoini e 13 donne mentre si sta completando la raccolta delle firme."Annuncio "vobis gaudium magnum" mi sono candidata Sindaco di Siena al momento unica donna." Ha scritto la candidata su facebook. "Ho bisogno di tutto il vostro supporto affettivo e per chi risiede a Siena anche un sostegno per la raccolta firme e per il voto".