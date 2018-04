Forza Italia, scelto il simbolo per le elezioni comunali 2018

"Ieri si è riunito presso la Sede Provinciale di Forza Italia Siena, in via Cecco Angiolieri 25, il Coordinamento Comunale di Forza Italia in seduta allargata per definire la Lista dei candidati alle elezioni comunali ed avviare già da settimana prossima la raccolta firme a sostegno della medesima. La riunione che ha visto la partecipazione del Responsabile Regionale Organizzazione di Forza Italia, Tommaso Villa, ha inoltre scelto il simbolo che ci accompagnerà per tutta questa campagna elettorale di Siena 2018". Così una dichiarazione di del Coordinatore comunale di Forza Italia Siena, Alessandro Manganelli."La scelta di inserire il nome della nostra città Siena dentro al simbolo - prosegue Manganelli - è una scelta ben precisa del nostro elettorato volta a evidenziare lo stretto interesse anche e soprattutto nazionale verso questa battaglia sul territorio senese. Una battaglia che mai come questa volta vedrà Forza Italia ed il centrodestra protagonisti contro il sistema di potere della sinistra. Dopo la scelta di lanciare la campagna affissioni (presente in città da oggi 19 aprile per 20 giorni) oggi quella di lanciare il Nuovo simbolo elettorale.Forza Italia torna con orgoglio con la sua bandiera in città anche alle elezioni comunali. Si riscopre con piacere la propria storia e la voglia di confermare tutti quei consensi ottenuti alle ultime elezioni politiche ben 3246 rispetto alle ultime elezioni regionali del 2015, quando Forza Italia ottenne 1403 voti. Una crescita data dalla riorganizzazione e dal rilancio del partito negli ultimi anni, che in tutta la Toscana sta ottenendo risultati storici sotto la guida del Coordinatore Regionale On. Stefano Mugnai.Prossimo appuntamento con Siena i GAZEBO per la raccolta delle firme che inizieranno dal prossimo sabato 28 aprile mattina per poi proseguire con altri 3 appuntamenti il 2, 5 e 9 maggio nelle piazze. A questi gazebo oltre ai candidati consiglieri comunali di Forza Italia - conclude Alessandro Manganelli -, sarà presente anche il candidato Sindaco di tutto il centrodestra l’Avv. Luigi De Mossi."