Maria Isabella Becchi (Nero su Bianco): ''Più considerazione per i nostri amici animali e meno oneri per chi li adotta''

"Per combattere l’abbandono di cani e gatti in alcuni comuni è stata prevista una riduzione di alcune imposte comunali per le persone che adottano un animale abbandonato , impegnandosi a seguire un determinato percorso e precisi controlli. Perché non approfondire delle soluzioni similari anche nella nostra città?" Così interviene Maria Isabella Becchi di Nero su Bianco."In questo periodo di campagna elettorale - prosegue Becchi - non ho potuto fare a meno di notare che l’argomento animali da compagnia è stato completamente trascurato, a parte una “comparsata” del Sindaco Valentini al canile di Colle Pinzuto dove si è ampiamente fatto fotografare in compagnia dei cani abbandonati ivi ospitati.Seppure il Comune si sia impegnato finanziariamente nell’apertura del canile non bisogna mai dimenticare che gli animali da affezione non sono solo i cani ma vi sono anche i gatti (presenti nelle nostre comunità in numero uguale o addirittura maggiore), i roditori e tanti altri ancora, ma normalmente le istituzioni tendono ad occuparsi solo della popolazione canina, lasciando tutto il resto alla cura e alle attenzioni delle meritevolissime associazioni di volontari che fanno un lavoro enorme e mal riconosciuto.Inoltre, mi sento di riproporre la realizzazione nel territorio comunale di un cimitero per gli animali di affezione, oggi possibile a seguito della legge regionale del 20 gennaio 2015 e del regolamento di attuazione del 20 giugno 2016, provvedimenti che hanno accolto il sentimento diffuso di quanti vogliono dare sepoltura ai propri animali (magari spesso seppelliti in giardino nonostante la legge preveda la cremazione). Il Comune con un impegno finanziario non particolarmente gravoso, individuando uno spazio idoneo di proprietà comunale - conclude Maria Isabella Becchi -, potrebbe facilmente dare la possibilità di una degna sepoltura anche ai nostri affezionati compagni di vita".