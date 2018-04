In Campo Valentini Sindaco: ''Per altri 5 anni con la forza dei risultati''

"Presentato alla stampa e alla città il simbolo elettorale della lista “in Campo VALENTINI Sindaco” e la campagna di comunicazione; un simbolo semplice, essenziale, concreto, razionale, e che comprende tutto: è Bianco e nero con un po' di rosso, perché siamo civici ma di sinistra e non comprende niente di inutile o richiami “beceri”, si racconta per come è". Così l'inizio di una nota di In Campo Valentini Sindaco."La promessa politica è tutta nel nome: “in Campo VALENTINI Sindaco”, che rappresenta anche il nostro slancio e la nostra ambizione: vedere all’opera il Sindaco Bruno Valentini in 5 anni a pieno regime: senza ristrettezze di bilancio e rilievi della Corte dei Conti per sistemare i guai di amministrazioni precedenti; senza condizionamenti di partiti o di personaggi in cerca dell’ennesima poltrona.Riteniamo che l’amministrazione Valentini abbia fatto cose egregie ma anche altre che potevano essere fatte meglio o prima. Il nostro impegno va nella direzione di sostenere il Sindaco con consigli, pareri, ragionamenti, idee, spunti. Adesso “al lavoro e alla lotta”: sulla sede del comitato che inaugureremo presto e sarà un laboratorio di confronto politico, per arricchire il dibattitto cittadino e dare voce a tutti; sul Programma, sul quale siamo ad un ottimo punto e che presenteremo presto alla città con una pioggia di iniziative; e sulla lista che esprimerà i 32 candidati al consiglio comunale, persone interessate alla politica come strumento per migliorare la nostra città e la vita e l’esperienza quotidiana di chi ci abita, ci lavora, ci soggiorna".