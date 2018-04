Roberta Milano (in Campo) sugli scuolabus: ''Polemiche sterili e proposte zero''

"Quando la propaganda elettorale di qualcuno si fonda sul nulla o distorce la realtà delle cose a scapito di chi lavora seriamente e correttamente, bisogna intervenire per riequilibrare le cose. Mi riferisco, in questo caso, alla sterile polemica sugli scuolabus che, già l'assessore all'Istruzione Tiziana Tarquini prima e Il sindaco Bruno Valentini poi, hanno ben chiarito". Inizia così l'intervento di Roberta Milano di ''in Campo'' per Bruno Valentini sindaco."Mi occupo di scuola a tutto campo da sempre - prosegue Roberta Milano -. Non solo in Italia ma anche all'estero e mi preme fare qualche breve considerazione.Trovo il termine "discriminazione" fuori contesto. Quale atto discriminatorio sarebbe stato compiuto? E ai danni di chi? Il servizio in questione tende a tutelare i residenti perché si è verificato un allargamento della forbice della domanda da parte di questi ultimi, alla quale deve essere data una risposta consona.Così, l'amministrazione ha deciso di agevolare nei costi i residenti che hanno le scuole a Siena centro. Coloro che vivono nelle zone limitrofe trovano l'offerta formativa nei Comuni di appartenenza e possono benissimo frequentare i plessi di riferimento. Questo determina solo vantaggi. Il primo, in termini di un significativo risparmio per le famiglie coinvolte; il secondo, nel riequilibrio dell'affluenza degli studenti che rende la didattica molto più fruibile e con risultati eccellenti. Si è accertato che una classe debba essere composta al massimo da 17 alunni perché si faccia della didattica che possa raggiungere tutti e soprattutto che rispetti le differenze nei tempi di apprendimento individuali.Infine, il Comune ha garantito e garantisce il servizio scuolabus agli studenti già inseriti in un percorso didattico nella nostra città.Spero che per il futuro ci si possa concentrare sule criticità oggettive e sentite da tutti - conclude Roberta Milano -, non so gli altri, io mi concentrò su quelle, con l'intenzione di rendervi non solo partecipi, ma di interagire con chiunque lo desideri".