Siena, celebrati i 166 anni della Polizia di Stato: per esserci sempre! - FOTOGALLERY

Anche a Siena si è tenuta questa mattina la cerimonia del 166° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.Il primo appuntamento, è stato alle ore 9.00 presso i giardini della Lizza, dove si trova il Monumento ai Caduti.Il Questore Maurizio Piccolotti, accompagnato da una rappresentanza di funzionari e poliziotti, insieme al Prefetto Armando Gradone, ha onorato la loro memoria deponendo una corona di fiori al “cippo”.Subito dopo, nella splendida cornice di Piazza Duomo, si è svolta la cerimonia vera e propria, con uno schieramento di uomini e donne della Polizia di Stato, l’esposizione di mezzi, auto e moto, storiche e moderne, e la partecipazione di tre scolaresche dell’Istituto Tozzi e San Bernardino- Saffi di Siena, e della Scuola Virgilio di Montepulciano.Dopo l’arrivo delle Autorità, dei familiari dei poliziotti e degli ospiti, sono stati letti i messaggi augurali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Marco Minniti e del Capo della Polizia Franco Gabrielli.Subito dopo, il Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Massimo Bontempi, presente alla cerimonia in rappresentanza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, accompagnato dal Questore hanno passato in rassegna il reparto di formazione. Poi il Questore ha accolto il Prefetto di Siena che ha ricevuto gli onori.Subito dopo si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera lungo le note dell’Inno d’Italia.A seguire, l’intervento di saluto del Questore, che nel menzionare i dati relativi all’impegno profuso nell’ultimo anno, da parte di tutte le componenti della Polizia di Stato della provincia di Siena, ha voluto sottolineare quello finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ricordando la presenza dell’ex Presidente USA Barack Obama, nel mese di maggio, il Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Repubblica, lo scorso mese di ottobre, nonché le recenti Elezioni politiche, con il concomitante evento sportivo di rilievo internazionale, quale la gara ciclistica 12ª Strade Bianche.Piccolotti ha inoltre ricordato le numerose iniziative organizzate verso l’esterno e le attività intraprese per il controllo del territorio, che hanno visto la collaborazione attiva dei cittadini, in linea con il concetto di Sicurezza Partecipata.Dopo l’intervento del Questore, anche il Prefetto Bontempi ha portato i saluti del Capo della Polizia a tutti i presenti ricordando tra l’altro con estremo piacere il periodo trascorso a Siena come Questore.A seguire sono stati, quindi, consegnati i riconoscimenti al personale in servizio, distintosi per particolari attività.all’Assistente Capo Federico Terrosi in servizio la Sezione Polizia Stradale di Sienamotivazione:“dando prova di notevole intuito investigativo e spiccate capacità professionali, si distingueva in una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo ritenuto responsabile di furto ai danni di un esercizio commerciale. Tavarnelle Val di Pesa, 27 gennaio 2016”al vice questore Valter Allegria, al Vice Commissario Damiana Moni, all’Ispettore Superiore Stefano Barbini, all’Assistente Capo Coordinatore Luca Tozzi e all’Assistente Capo Mirko Carocci, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi Chianciano Termemotivazione:“espletavano una operazione di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un soggetto resosi responsabile di violenza sessuale su minori. davano prova, nella circostanza, di capacita’ professionali e determinazione operativa. Siena 17 febbraio 2016”all’Assistente Capo Nicola Bianchi, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sienamotivazione:“dando prova di determinazione operativa e capacita’ professionale, si distingueva in un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un soggetto, responsabile di furto ai danni di un esercizio commerciale e ricettazione. Siena 23 febbraio 2016”al Commissario Capo Enzo Tarquini, dirigente della Squadra Mobile della questura di Sienamotivazione:“per l’impegno profuso nel coordinare un’indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di un decreto di espulsione a carico di un cittadino di etnia kosovara, responsabile di apologia di terrorismo ed istigazione all’odio razziale. Brescia, Vicenza, Pristina (Kosovo) 1° dicembre 2015”al Sostituto Commissario Donato Sbrocchi in servizio presso il Posto Polfer di Siena e al Sovrintendente Raffaele Fusaro in servizio presso l’ufficio di gabinetto della Questura di Siena.motivazione:“con professionalita’ e determinazione operativa, espletavano un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un giovane resosi responsabile di getto pericoloso di alcuni sassi con danneggiamento di una autovettura. Siena 15 febbraio 2016”Sono stati poi consegnati gli attestati ai cittadini che si sono distinti per azioni denotanti particolare senso civico e valore morale:ai signori Carlotta Focone e Roberto Del Mastro”per l’alto senso civico dimostrato nel segnalare alle FF.OO. tempestivamente un furto in atto, permettendo cosi’ l’immediato intervento e il successivo arresto dei responsabili dell’atto criminoso, con il recupero della refurtiva . Siena 8 gennaio2018.E’ stata poi consegnata una targa ricordo all’Agente della Polizia di Stato Alice Volpi, atleta del settore scherma delle Fiamme Oro, per i risultati sportivi conseguiti a livello nazionale ed internazionale:“per gli importanti risultati sportivi conseguiti nella specialita’ del fioretto femminile, che le hanno permesso di raggiungere la posizione di vertice nazionale e la seconda posizione nel ranking mondiale”Poi vi è stata la consegna di un attestato all’atleta della sezione giovanile delle Fiamme Oro di tiro a volo Jacopo Dupre’ De Foresta.“per gli importanti risultati sportivi conseguiti nella specialita’ del tiro al volo in ambito nazionale ed internazionale”E’ stato inoltre consegnato dal questore un riconoscimento al personale in quiescenza per aver svolto servizio nell’amministrazione della pubblica sicurezza fino al raggiungimento dei limiti di eta’ ed in particolare una medaglia di commiato al Sostituto Commissario Marcello Laviano e al Sovrintendente Capo Emilio Caldaroni.Al termine della cerimonia i piccoli alunni si sono divertiti a scoprire come funzionano i mezzi della polizia, salendo sulle auto e sulle moto, anche su quelle storiche che sono state messe a disposizione dal Dipartimento, insieme ad alcune uniformi di un tempo, indossate dai poliziotti di oggi.A seguire è stato offerto un brindisi augurale con taglio della torta a tutti i presenti, all’interno della prefettura, con la collaborazione preziosa degli studenti dell’istituto d’Istruzione Superiore “enogastronomico” Bettino Ricasoli, che ha suscitato l’apprezzamento degli ospiti per quanto ha realizzato.SIGNORE E SIGNORI, A NOME MIO E DI TUTTO IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI SIENA VI PORGO IL BENVENUTO ALLA CERIMONIA PER IL 166° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO.QUEST’ANNO LA CERIMONIA E’ RESA PIU’ SIGNIFICATIVA PER LA PRESENZA, IN RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DEL DIRETTORE CENTRALE DELL’ IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE, S.E. IL PREFETTO DOTT. MASSIMO BONTEMPI, CHE RINGRAZIO PER AVER VOLUTO ONORARE, CON LA SUA PRESENZA, NON SOLO NOI DELLA POLIZIA DI STATO, MA ANCHE LA CITTA’ E LA PROVINCIA DI CUI è UN OTTIMO CONOSCITORE, AVENDOVI RICOPERTO L’INCARICO DI QUESTORE NEGLI ANNI 2007-2010.A QUESTO SALUTO SI UNISCONO I MEMBRI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DELL’A.N.P.S, CHE E’ PRESENTE OGGI, COME SEMPRE, A TESTIMONIANZA DELLE NOSTRE TRADIZIONI E DEI VALORI CHE CI UNISCONO, NONCHè IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO IN SERVIZIO NEGLI UFFICI DI POLIZIA DELLA PROVINCIA...QUESTA è PER ME LA 5° FESTA DELLA POLIZIA CHE HO MODO DI CELEBRARE DA QUANDO HO AVUTO L’ONORE, ED IL PIACERE, DI ESSERE DESIGNATO ALLA GUIDA DELLA QUESTURA DI SIENA……….POSSO QUINDI TRACCIARE UNA SORTA DI BILANCIO DI QUESTO PERIODO, CHE HA VISTO LA CITTA’ E LA PROVINCIA REAGIRE, IN MODO SEMPRE COMUNQUE COMPOSTO A DIFFICOLTA’ CHE SEMBRAVANO ATTANAGLIARLA .IN QUESTI ANNI HO VISTO LA GRINTA USCIRE FUORI IN UNA MIRIADE DI INIZIATIVE ENCOMIABILI ED INNOVATIVE, SOPRATTUTTO FRA LE FASCE GIOVANILI, FACENDO BEN SPERARE IN UNA ULTERIORE RIPRESA.HO AVUTO MODO DI SPERIMENTARE CON PIENEZZA L’EFFICIENZA DEL SISTEMA “SIENA” CHE, AFFINATO NEI DECENNI, PER NON DIRE NEI SECOLI, HA RAGGIUNTO UN LIVELLO DI INTEROPERABILITA’ E DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E FUNZIONALE, LE CUI ESPRESSIONI OPERATIVE SONO USUALMENTE RAGGIUNTE IN CITTA’ DI BEN ALTRE DIMENSIONI.CIò CONSENTE DI GESTIRE, NELLA CITTà E NELLA PROVINCIA, SITUAZIONI E MANIFESTAZIONI COMPLESSE, CON UN LIVELLO DI EFFICIENZA ELEVATISSIMO E CON RIDOTTO IMPATTO SULLE ZONE NON INTERESSATE.INTENDO CON CIO’ RIFERIRMI NON SOLO AI CANONICI PALII, CHE PUR TALVOLTA PRESENTANO ASPETTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA, MA ANCHE AD ALTRI EVENTI, QUALI LA PROLUNGATA VISITA DELL’EX PRESIDENTE DEGLI U.S.A., MR. BARACK OBAMA E LA MOGLIE, NONCHE’ IL CONVEGNO DELL’ A.N.M. CON L’INTERVENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLO SCORSO MESE DI OTTOBRE.VOGLIO ANCHE CITARE L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE HANNO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE GARE CICLISTICHE “STRADE BIANCHE” E “GRAN FONDO DONNE” CHE, NEI DECORSI GIORNI 3 E 4 MARZO, HANNO INTERESSATO BUONA PARTE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA, PUR SVOLGENDOSI IN CONCOMITANZA CON LE ELEZIONI POLITICHE.IN TUTTE QUESTE CIRCOSTANZE, LE ESIGENZE DI SICUREZZA, DIVENTATE PIU COMPLESSE E PRESSANTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI PER LA FUNESTA RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE FONDAMENTALISTA, SONO STATE CONIUGATE IN MODO DA ADEGUARE COSTANTEMENTE, ED IN RELAZIONE ALLA DIVERSITA’ DELLE SITUAZIONI, I DISPOSITIVI ATTUATI.CIO’ ALLO SCOPO DI CONTEMPERARE L’ESIGENZA DEL CONTINUO ADEGUAMENTO DEGLI STESSI, ALLA MINORE APPARISCENZA ED INVASIVITA’, Sì DA PRESERVARE AL MEGLIO ANCHE LE TRADIZIONI LOCALI, LE CUI RADICI STORICHE E CULTURALI RENDONO LA CITTA’ DI SIENA UNICA NEL MONDO..I RISULTATI RAGGIUNTI, CHE RITENGO ASSOLUTAMENE SODDISFACENTI, SONO STATI RESI POSSIBILI GRAZIE AL CONTRIBUTO DI ESSENZIALE PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DA PARTE DELL’ INTERO MONDO DELLE CONTRADE, E CON PIACERE POSSO QUI RIVOLGERE UN SALUTO A TUTTI I PRIORI CHE SONO POTUTI INTERVENIRE ED AL DOTT. PIERLUIGI MILLOZZI, FRESCO DI ELEZIONE A RETTORE DEL MAGISTRATO DELLE CONTRADE, FIGURA CHE COSTITUISCE UN PREZIOSO PUNTO DI RIFERIMENTO, SEMPRE CONNOTATO DA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’, NELL’AMBITO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA.IN QUESTO CONTESTO COSI’ PARTICOLARE, L’IMPEGNO VOLTO ALLA TUTELA DELL’ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA ED A GARANZIA DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI, HA PORTATO ALL’ EMANAZIONE DI N. 1475 ORDINANZE DA PARTE DEL QUESTORE, QUALE AUTORITA PROVINCIALE TECNICA DI PUBBLICA SICUREZZA, OLTRE 40 DELLE QUALI RELATIVE AD EVENTI, CHE PER LORO COMPLESSITA’ E DELICATEZZA HANNO RESO NECESSARIO ATTRIBUIRNE LA DIREZIONE A FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO.NEL LORO COMPLESSO I SERVIZI ATTUATI HANNO VISTO L’IMPIEGO DI CIRCA 5.600 OPERATORI DELLE FORZE DELL’ ORDINE, DI CUI OLTRE 3.000 DELLA POLIZIA DI STATO, CON IL RILEVANTE E PREZIOSO APPORTO FORNITO, IN PRIMIS, DALL’ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE’ DALLA GUARDIA DI FINANZA E CON LA COLLABORAZIONE, NEI LIMITI DELLE RELATIVE ATTRIBUZIONI, DA PARTE DELLE DIVERSE POLIZIE LOCALI.OLTRE ALL’ ATTIVITA’ DIRETTAMENTE TESA A GARANTIRE LA SICUREZZA E L’ORDINATO SVOLGERSI DELLE MANIFESTAZIONI DELLE PIU’ DISPARATE TIPOLOGIE, PARTICOLARE SFORZO E’ STATO FATTO PER ASSICURARE I PIU’ ALTI LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA OPERATIVA DEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO.TALI SERVIZI, CHE NEL CAPOLUOGO – E RELATIVE FRAZIONI – SONO ATTUATI IN MODO EFFICACEMENTE COORDINATO CON QUELLI ANALOGHI SVOLTI DALL’ARMA DEI CARABINIERI, SECONDO UNA SPECIFICA PIANIFICAZIONE ADOTTATA A SUO TEMPO, CON LA RASSICURANTE PRESENZA DELLE VOLANTI, VENGONO GARANTITI ANCHE NELLE CITTADINE DI POGGIBONSI E DI CHIUSI E CHIANCIANO TERME OVE INSISTONO GLI OMONIMI COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA, AI QUALI RECENTEMENTE SONO STATE ATTRIBUITE ANCHE COMPETENZE DI RILASCIO DI PASSAPORTI, IN AGGIUNTA A QUELLE IN MATERIA DI ARMI, SEMPRE NELL’ OTTICA DI AVVICINARE I SERVIZI AI CITTADINI.COMPRENDENDO ANCHE I SERVIZI DI SPECIALITA’ RESI, NEGLI SPECIFICI SETTORI DI COMPETENZA, DALLA LOCALE SEZIONE DI POLIZIA STRADALE, DAI POSTI POLFER DI SIENA E DI CHIUSI, NONCHE’ LA LOCALE SEZIONE DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI, SONO STATE ESPRESSE OLTRE 7.900 PATTUGLIE O PATTUGLIONI, CUI SI AGGIUNGONO 156 SERVIZI DI SCORTA A BORDO TRENO, PREVALENTEMENTE CONVOGLI AD ALTA VELOCITA’.A CIO’ SI SONO AGGIUNTE NR. 73 OPERAZIONI STRAORDINARIE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO CHE, CON IL CONCORSO DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE DI FIRENZE, HANNO INTERESSATO I TERRITORI DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA, IN COLLABORAZIONE CON LE LOCALI POLIZIE MUNICIPALI.NUMEROSE ALTRE OPERAZIONI SONO STATE ALTRESI’ DISPOSTE DAL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON SPECIFICHE FINALITA’, ATTUATE, CON L’IMPEGNO PIANIFICATO E COORDINATO MEDIANTE SPECIFICHE RIUNIONI DI TAVOLO TECNICO DEL QUESTORE, DA PARTE. DI TUTTE LE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PRIMIS L’ARMA DEI CARABINIERI E LA GUARDIA DI FINANZA,L’INSIEME DI QUESTE ATTIVITÀ, CHE HA PORTATO AL CONTROLLO, DA PARTE DELLA SOLA POLIZIA DI STATO, DI QUASI 40.000 PERSONE ED OLTRE 20.500 VEICOLI NEL CORSO DEGLI ULTIMI 12 MESI, BEN RAPPRESENTA L’ INCREMENTO ASSAI SIGNIFICATIVO – PARI A +80% - CONSEGUITO NEGLI ULTIMI 3 ANNI, DA QUANDO CIOÈ LA MINACCIA TERRORISTICA LEGATA AL FONDAMENTALISMO ISLAMICO SI E’ MANIFESTATA IN TUTTA LA SUA VIRULENZA.....................L’INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO, OLTRE AL RISULTATO DIRETTO IN TERMINI DI PREVENZIONE DELLE ATTIVITA’ CRIMINOSE, CONSENTE ANCHE SPESSO L’ACQUISIZIONE DI ELEMENTI DI CONOSCENZA SUSCETTIBILI DI SVILUPPO INVESTIGATIVO ED IL CONNUBIO FRA I DUE IMPORTANTI E COMPLEMENTARI SETTORI DI ATTIVITA’, VIENE A COSTITUIRE LA PREMESSA PER LO SVILUPPO DI INDAGINI IMPORTANTI, DI CUI VOGLIO MENZIONARNE SOLO ALCUNE:- RICORDO ANZITUTTO, NON PER LA PORTATA MEDIATICA DELL’EVENTO MA PER LA DELICATEZZA DELL’OPERAZIONE NON SCEVRA DA PERICOLI, L’ARRESTO, ATTUATO NEL POMERIGGIO DEL GIORNO 25 LUGLIO U.S. IN TAVERNE D’ARBIA, DA PARTE DELLA SQUADRA MOBILE, DEL LATITANTE MASTINI GIUSEPPE, DI 57 ANNI, DETTO JOHNNY LO ZINGARO, EVASO DAL CARCERE DI FOSSANO IL PRECEDENTE 30 GIUGNO, MENTRE STAVA SCONTANDO LA PENA DELL’ ERGASTOLO.L’OPERAZIONE, CHE HA VISTO OPERARE CONGIUNTAMENTE LE SQUADRE MOBILI DI SIENA, DI LUCCA E DI CUNEO, CON IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE OPERATIVO E LA PARTECIPAZIONE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO CENTRALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, HA BRILLANTEMENTE POSTO FINE ALLA LATITANZA DEL MASTINI, PERICOLOSO CRIMINALE RESPONSABILE DI UNA LUNGA SERIE DI GRAVI DELITTI E CONDANNATO PER ALMENO DUE OMICIDI, TRA CUI QUELLO DELL’AGENTE MICHELE GIRALDI, DI 27 ANNI, ED IL FERIMENTO IN MODO GRAVE DI UN COLLEGA MAURO PETRANGELI, CONSUMATI IL GIORNO 24 MARZO 1987 IN VIA QUINTILIO VARO A ROMA, DURANTE IL CONTROLLO DI UN VEICOLO SOSPETTO NEL CORSO DELLE RICERCHE DI UNA COPPIA RESPONSABILE DEL SEQUESTO DI UNA GIOVANE DONNA.NEL CORSO DELL’OPERAZIONE E’ STATA ANCHE ARRESTATA, LA COMPAGNA DEL MASTINI, ANCH’ELLA EVASA, NONCHE’ LA SORELLA DELLA MEDESIMA, PROPRIETARIA DI FATTO DELL’IMMOBILE OVE SI NASCONDEVA IL LATITANTE.RELATIVAMENTE AI CASI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE, TIPOLOGIA DI REATO IN VIA DI REGRESSO, SEPPUR TROPPO LENTAMENTE, RITENGO DI MENZIONARE L’ARRESTO IN MONTERONI D’ARBIA, NELL’APRILE DELLO SCORSO ANNO, DA PARTE DELLA S.M E DELLA DIGOS., DI UN CITTADINO STRANIERO ORIGINARIO DEL KOSOVO, IN ESECUZIONE DI O.C.C.I.C., PER IL REATO DI MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA CONVIVENTE DI 17 ANNI, FATTI LEGATI ANCHE AD UNA CONCEZIONE RADICALE DELLA RELIGIONE ISLAMICA CHE VENIVA IMPOSTA ALLA VITTIMA.ALTRO CASO EMBLEMATICO E’ QUELLO RIGUARDANTE UN GIOVANE DI 27 ANNI NATIVO DI NARNI E RESIDENTE A CASTELNUOVO BERARDENGA, AL QUALE, NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE PER LESIONI PERSONALI DOLOSE E VIOLAZIONE DI DOMICILIO AGGRAVATA DALLA VIOLENZA SULLE COSE, IL DECORSO 3.08.2017, VENIVA APPLICATA LA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA EX FIDANZATA, DISPOSTA DAL G.I.P. PRESSO IL LOCALE TRIBUNALE ORDINARIO.IL 28 MARZO U.SC., TUTTAVIA, IL PREDETTO E’ STATO TRATTO IN ARRESTO AVENDO SEQUESTRATO E MALMENATO LA STESSA EX CONVIVENTE, LA QUALE AVEVA ACCETTATO DI INCONTRARLO NELLA ZONA DI MONTERIGGIONI. L’INCONTRO ERA PRESTO DEGENERATO E LA GIOVANE ERA STATA SEQUESTRATA E MALMENATA PER TUTTA LA NOTTE IN UNA ZONA ISOLATA, FIN QUANDO, CON UNO STRATAGEMMA ERA RIUSCITA A FARSI LIBERARE ED A CHIEDERE AIUTO AL 113, VENENDO QUINDI SOCCORSA DALLE VOLANTI, AVVIATA ALLE STRUTTURE SANITARIE CON ATTIVAZIONE DEL “CODICE ROSA” E QUINDI SENTITA DA PERSONALE DELLA SQUADRA MOBILE FORMATO PER LA TRATTAZIONE DI TALI SPECIFICI CASI.PER QUANTO ATTIENE AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO, DA MENZIONARE-LA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’, IL 31 MAGGIO 2017, DI DUE CITTADINI GEORGIANI, DI 32 E 30 ANNI, DOMICILIATI IN PROVINCIA DI NAPOLI E NEL FRATTEMPO GIA’ ESPULSI DAL TERRITORIO NAZIONALE, PER UNA RAPINA COSUMATA AI DANNI DI UNA TABACCHERIA IN QUESTO CENTRO STORICO ALCUNI GIORNI PRIMA.-L’ARRESTO, IN DATA 14.12.2017, DI UNA GIOVANE NATIVA DI SIENA, DI FATTO S.F.D., PER UNA RAPINA PERPETRATA IN UN SUPERMERCATO IN TAVERNE D’ARBIA, OVE AVEVA MINACCIATO CON UNA SIRINGA IL PERSONALE INTERVENUTO PER IMPEDIRE LA SOTTRAZIONE DI ALCUNE BOTTIGLIE DI ALCOOLICI;L’ARRESTO DI 2 CITTADINI RUMENI IN FLAGRANZA DI REATO, A ROVIGO, IL 30 MAGGIO 2017, DA PARTE DI PERSONALE DI QUELLA SQUADRA MOBILE, NELL’ AMBITO DI INDAGINI SVOLTE DA QUESTA SQUADRA MOBILE E SUPPORTATE DA PRESIDI TECNOLOGICI, IN RELAZIONE AD ALCUNI RILEVANTI FURTI PERPETRATI IN ESERCIZI COMMERCIALI.NELLA LOTTA INVECE AL TRAFFICO ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, RITENGO DI MENZIONARE LE SEGUENTI OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, SVILUPPATE DAL PERSONALE DELLA SQUADRA MOBILE:-L’ARRESTO, NELLA SERA DEL 12 agosto 2017 IN SIENA, DI DUE UOMINI, UNO ORIGINARIO DI TROPEA E RESIDENTE A MONTERIGGIONI ED UN ALBANESE, IRREGOLARE SUL T.N., RISPETTIVAMENTE DI 41 E 40 ANNI, PER DETENZIONE A FINE DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CON IL SEQUESTRO DI 30 GRAMMI DI COCAINA.-L’ARRESTO, IN DATA 28 ottobre 2017, DI UN MINORE DICIASSETTENNE SENESE, PER IL REATO DI DETENZIONE A FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CON IL SEQUESTRO, NEL CORSO DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE, DI 125 GRAMMI DI HASHISC, 12 DI SOSTANZE STUPEFACENTI SINTETICHE ED UNA COSPICUA SOMMA DI DANARO.-L’ESECUZIONE, IL GIORNO 07 novembre 2017, DI ORDINANZA DI MISURE CAUTELARI CUSTODIALI DISPOSTE DAL G.I.P. PRESSO IL LOCALE TRIBUNALE, NEI CONFRONTI DI DUE CITTADINI MAROCCHINI, DI 22 E 25 ANNI, A SIENA S.F.D., ED UN CITTADINO ALBANESE DI 29 ANNI, RITENUTI RESPONSABILI DI UNA FLORIDA ATTIVITà DI SPACCIO DI COCAINA, SVOLTA NEL CAPOLUOGO, CON CONTINUITà E RADICAMENTO TERRITORIALE, NEI CONFRONTI DI DECINE DI ACQUIRENTI.-L’ARRESTO, IN DATA 23 novembre 2017, DI UN CITTADINO ALBANESE DI 32 ANNI, RESIDENTE A SINALUNGA, IN REGOLA CON LE NORME SUL SOGGIORNO, PER IL REATO DI DETENZIONE A FINE DI SPACCIO DI CIRCA 220 GRAMMI DI COCAINA CHE GLI VENIVANO SEQUESTRATE NEL CORSO DI SPECIFICO SERVIZIO ANTIDROGA.-l’ARRESTO, IN DATA 20 dicembre 2017, DI UN CITTADINO NIGERIANO DI 41 ANNI, RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E S.F.D. SUL T.N., PER DETENZIONE A FINI DI SPACCIO, DI 94 GRAMMI DI MARIJUANA.-IL SEQUESTRO, OPERATO NELLA SERATA DEL 16.01.2018, DA PERSONALE DI QUESTA S.M. LIBERO DAL SERVIZIO, E DELLA SQUADRA VOLANTI, UNITAMENTE A MILITARI DELLA STAZIONE CC. DI MURLO, DI 170 GRAMMI DI MARIJUANA, A CARICO DI UN CITTADINO RUMENO DI ANNI 20, IL CUI COMPORTAMENTO AVEVA DESTATO SOSPETTI E CHE QUINDI VENIVA DEFERITO IN STATO DI LIBERTA’ ALLA A.G. COMPETENTE.-L’ ARRESTO DI UN GIOVANE TUNISINO DI 29 ANNI, ATTUATO IN MONTEPULCIANO IL GIORNO 24.07.2017, UNITAMENTE AL COMMISSARIATO DI CHIUSI, IL QUALE DOVEVA ESPIARE LA PENA COMPLESSIVA DI ANNI 3, MESI 2 E GIORNI 11 DI RECLUSIONE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI.RITENGO INFINE DI MENZIONARE L’ESECUZIONE, LO SCORSO 9 MARZO, DA PARTE DI PERSONALE DELLA S.M., DI MISURE CAUTELARI PERSONALI, DEL DIVIETO DI DIMORA NELLA PROVINCIA DI SIENA, EMESSE DAL GIP DEL TRIBUNALE DI SIENA, NEI CONFRONTI DI 5 GIOVANI DI Età FRA I 20 ED I 26 ANNI, 4 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE ED UNO DI QUELLA DI PISA, CHE NELLA NOTTE DEL 5 AGOSTO U.SC., SI ERANO RESI RESPONSABILI DI UNA AGGRESSIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI CONTRADAIOLI DEL NICCHIO, ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELLA SOCIETà LA PANIA, CAUSANDO AD UNO DI LORO FRATTURE PLURIME E GRAVI LESIONI. NEL CORSO DELL’OPERAZIONE VENIVANO SEQUESTRATE NUMEROSE ARMI BIANCHE, ARMI IMPROPRIE ED UNA PISTOLA, NONCHE’ GR.160 DI COCAINA IN UN’ABITAZIONE SITA IN FIESOLE, IL CUI PROPRIETARIO VENIVA TRATTO IN ARRESTO.PER QUANTO INVECE ATTIENE ALLE PROBLEMATICHE INERENTI L’IMMIGRAZIONE E LA POSIZIONE IRREGOLARE DI CITTADINI STRANIERI, E’ STATO FATTO UNO SFORZO PARTICOLARE PER ASSICURARE IL CONCRETO ALLONTANAMENTO DI QUEI SOGGETTI, NEI CUI CONFRONTI ERANO STATI EMESSI PROVVEDIMENTI ESPUSIVI, MEDIANTE L’ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I C.P.R., O PRESSO LA FRONTIERA QUANDO IN POSSESSO DI DOCUMENTI O RIGUARDO AI QUALI LE COMPETENTI AUTORITA’ CONSOLARI DEI PAESI DI PROVENIENZA AVEVANO RILASCIATO I PROPRI LASCIAPASSARE.TALE PROCEDURA, CHE PUO’ DURARE ANCHE MOLTI MESI, CURATA DAGLI UFFICI IMMIGRAZIONE COMPETENTI, è STATA RECENTEMENTE STRUTTURATA IN MODO DA RENDERLA PIU’ SEMPLICE ED EFFICACE, DAL DIPARTIMENTO DELLA P.S., COSICCHE’ POSSA PROSEGUIRE SENZA INTERRUZIONI SINO AL COMPLETAMENTO. E’ ATTIVATA, IN PARTICOLARE, PER LA GESTIONE DI CASI RIGUARDANTI SOGGETTI STRANIERI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA DELLO STATO, O GIA’ DETENUTI PER GRAVI REATI.NELLA PROVINCIA, A FRONTE DI UNA POPOLAZIONE DI CIRCA 270.000 PERSONE, GLI STRANIERI RESIDENTI, SECONDO AGGIORNATI DATI ISTAT, AMMONTANO A QUASI 29.500, CIRCA L’ 11% DELLA POPOLAZIONE; A FRONTE DI CIò NEGLI ULTIMI 12 MESI I PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI SONO STATI OLTRE 10.700, CON UN INCREMENTO DEL 13% CIRCA. MINORE, DEL 23%, E’ INVECE IL NUMERO DELLE RICHIESTE DI ASILO, AMMONTANTI A POCO Più DI 500, EVIDENTEMENTE IN STRETTA CONNESSIONE CON IL CALO DEGLI SBARCHI DEGLI ULTIMI MESI.SOLO IN PARTE CORRELATI A TALE DATO, I PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI PERMESSO DI SOGGIORNO SONO STATI 237, DATO INFERIORE, DI CIRCA IL 35% RISPETTO ALL’ANALOGO PRECEDENTE PERIODO.A FRONTE DI CIO’ I PROVVEDIMENTI ESPULSIVI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI, SONO STATI 72, CON UN INCREMENTO DEL 24% CIRCA E GLI ORDINI DEL QUESTORE DI LASCIARE IL T.N., SONO STATI 48, CON UN INCREMENTO DEL 45%.IN BEN 16 CASI SI E’ POTUTO PROCEDERE ALL’ACCOMPAGNAMENTO IN FRONTIERA, IN GENERE CON IL VETTORE AEREO, ED IN ALTRI 6 CASI QUANDO CIOè MANCAVANO I DOCUMENTI E VI ERANO POSTI DISPONIBILI, ALL’ACCOMPAGNAMENTO PRESSO UN C.P.R..L’INCREMENTO DEGLI ACCOMPAGNAMENTI IN FRONTIERA, DI QUASI IL 50%, CHE TESTIMONIA IL BUON FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE ED ANCHE L’IMPEGNO MIRATO DI TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE, E’ STATO FAVORITO DA UN PROTOCOLLO STIPULATO IL 9/6/2015 FRA IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. ED IL DIPARTIMENTO AFFARI PENALI –DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO- DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.IL MOTTO DI QUESTA FESTA DELLA POLIZIA E’ “ESSERCI SEMPRE” A TESTIMONIARE IL SALDO PROPOSITO DI UNA ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE TESA AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DI SICUREZZA DEI CITTADINI NEI DIVERSI PIANI, MOMENTI E MODALITA’ IN CUI QUESTI PRENDANO CORPO.DI QUI NON SOLO LO SFORZO ORGANIZZATIVO VOLTO A RENDERE CONCRETO TALE PROPOSITO, MA ANCHE UN’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE CHE NE AGEVOLI LA COMPRENSIONE E NE DIFFONDA LA CONOSCENZA, NELLO SPIRITO SIA DELLA POLIZIA DI PROSSIMITA’ CHE DELLA POLIZIA PARTECIPATA, CHE STIMOLI E FAVORISCA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. AL RIGUARDO ANTICIPO CHE NEL CORSO DELLA ODIERNA CERIMONIA SARA’ CONSEGNATO UN ATTESTATO A DUE CITTADINI CHE DISTINTISI PER ALTO SENSO CIVICO, FAVORENDO LA CATTURA IN FLAGRANZA DI DUE MALVIVENTI.IN QUESTA OTTICA SI E’ PROVVEDUTO NON SOLO ALLA DOVEROSA INFORMAZIONE MEDIANTE COMUNICATI STAMPA E, SE DEL CASO, CONFERENZE STAMPA MA ANCHE AD UN’OPERA DI COMUNICAZIONE DIFFUSA SUL TERRITORIO, CHE HA PORTATO AD OLTRE 30 INTERVENTI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI, DI OGNI ORDINE E GRADO, NONCHE’ PRESSO ASSOCIAZIONI, CENTRI CULTURALI ED ENTI, PER LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI TEMATICI INERENTI LA TUTELA DEI MINORI, DELLE DONNE E DEGLI ANZIANI.MOLTI INCENTRATI SUL BULLISMO E SUL CYBER BULLISMO, ALTRI SULLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE ED ALTRI ANCORA, PIU’ SPECIFICI, PER LA TUTELA DEGLI ANZIANI, IN PARTICOLARE DAL FENOMENO DELLE TRUFFE.IN POGGIBONSI E MONTEPULCIANO, SONO STATI REALIZZATI DEGLI EVENTI NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA ITINERANTE “UNA VITA DA SOCIAL” LA CUI ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA E’ CURATA DAL SERVIZIO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI.UNITAMENTE ALLA SPECIALITA’ DELLA POLIZIA STRADALE SONO STATE REALIZZATE VARIE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI, CHE HANNO VISTO ANCHE IN QUESTO CAPOLUOGO, LA PARTECIPAZIONE DEL “PULLMAN AZZURRO”.LA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E SUL DELICATO TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE “QUESTO NON E’ AMORE”, SI E’ CONCRETIZZATA NEL CAPOLUOGO ED IN POGGIBONSI E CHIUSI, CITTADINE SEDI DI COMMISSARIATI DI P.S., CON UNA SERIE DI INCONTRI CON L’UTILIZZO DI CAMPER DELLA POLIZIA DI STATO.SU PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO SIENA, E’ STATO REALIZZATO, INSIEME ALL’ARMA DEI CARABINIERI, UN VADEMECUM PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI.ALL’INTERNO DELLA CASERMA PIAVE, NELLO SCORSO MESE DI SETTEMBRE, E’ STATA, ALTRESI’, ORGANIZZATA LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “IO RESTO COSI’” SCRITTO DA DEBORA SCALZO, AUTRICE DI LIBRI E SCENEGGIATRICE DI FILM IN CUI E’ SEMPRE DEDICATA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI SOGGETTI DEBOLI E BISOGNOSI DI TUTELA ED ALLE FORZE DELL’ORDINE, LA POLIZIA IN PARTICOLARE. …CON PIACERE SALUTO DEBORA CHE E’ OGGI QUI CON NOI…INFINE, MA NON ULTIMO, NELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 200° ANNIVERSARIO DELL’ INAGURAZIONE DEL TEATRO DEI ROZZI E’ STATO OFFERTO ALLA CITTADINANZA UN CONCERTO DELLA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO, CUI HA ASSISTITO IL CAPO DELLA POLIZIA –DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, PREFETTO FRANCO GABRIELLI.RITENGO ORA DOVEROSO FORNIRE ALCUNE INDICAZIONI INERENTI GLI ASPETTI INTERNI DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE.IN QUESTO PERIODO, CARATTERIZZATO DA UNA PERDURANTE FASE DI PERDITA DI ORGANICO CHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI HA RAGGIUNTO L’INCIDENZA DI QUASI IL 10%, E DAL PROGRESSIVO INNALZAMENTO DELL’ ETA’ MEDIA DEL PERSONALE, CHE HA QUASI RAGGIUNTO LA SOGLIA DEI 50 ANNI, LA POLIZIA DI STATO NELLA PROVINCIA DI SIENA, HA OPERATO CON CALIBRATO IMPEGNO, GESTENDO CON OCULATEZZA, SIA QUANTITATIVAMENTE CHE QUALITATIVAMENTE LE RISORSE DISPONIBILI ED IN PARTICOLARE LA COMPONENTE UMANA CHE, FRA TUTTE LE ALTRE E’ SICURAMENTE LA PIU’ PREZIOSA ED ESSENZIALE.IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. E L’AMMINISTRAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO, COSI’ COME GIA’ DESCRITTO DAL CAPO DELLA POLIZIA NEL SUO MESSAGGIO, SONO STATI OGGETTO DI IMPORTANTI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE, ATTUALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO, SIA A LIVELLO CENTRALE CHE LOCALE, NONCHE’ PER QUANTO RIGUARDA L’ASSETTO DEL PERSONALE, LA STRUTTURA DEI RUOLI E LE PROCEDURE CONCORSUALI INERENTI SIA L’ACCESSO CHE LA PROGRESSIONE INTERNA.INNOVAZIONE DI ASSOLUTA IMPORTANZA E’ STATA LA CREAZIONE DI UNA APPOSITA E SEPARATA AREA NEGOZIALE PER LA DIRIGENZA E LA DIRIGENZIALIZZAZIONE DEL RUOLO DEI VICE QUESTORI AGGIUNTI.OGGI HO POI IL PIACERE DI ANNUNCIARVI CHE INSIEME A NOI, IN QUESTO SPLENDIDO SCHIERAMENTO DI UOMINI E DI MEZZI CHE E’ DAVANTI AI VOSTRI OCCHI, SONO PRESENTI 10 NUOVI FUNZIONARI CHE, CON UN CONCORSO INTERNO, HANNO CONSEGUITO IL GRADO DI VICE COMMISSARIO.A LORO VANNO I MIEI AUGURI DI BUON LAVORO NEL NUOVO RUOLO CON LE MAGGIORI RESPONSABILITà CHE LO CARATTERIZZANO!ULTERIORI CAMBIAMENTI HANNO RIGUARDATO IL RUOLO DEGLI ISPETTORI, DI CUI 3 ELEMENTI SONO STATI ASSEGNATI A QUESTA SEDE, MENTRE UN’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI ANCOR MAGGIOR PORTATA HA INTERESSATO, A PARTIRE DA OLTRE DUE ANNI OR SONO, IL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI LE CUI ATTRIBUZIONI DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA SONO ESSENZIALI PER L’OTTIMALE SVOLGIMENTO DELLE INCOMBENZE ISTITUZIONALI.SONO RIPRESI I CORSI PER LA FORMAZIONE DI AGENTI E NEI PROSSIMI MESI CIò PORTERA’ ALL’ADOZIONE DI PIANI PER LA REDISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO, COSA CHE, INSIEME AD UNA RINNOVATA ATTENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FA SPERARE CHE NEL PROSSIMO PERIODO LA SITUAZIONE POSSA BENEFICIARE DI UN LENTO MA PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO.RILEVANTI SFORZI SONO STATI FATTI ANCHE PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E L’ADDESTRAMENTO ALLE TECNICHE OPERATIVE, E SEGNATAMENTE A QUELLE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN SITUAZIONI ALTAMENTE PERICOLOSE.LE NUOVE UNIFORMI CHE SEMPRE PIU’ FREQUENTEMENTE AVETE OCCASIONE DI VEDERE SUL TERRITORIO, CHE SONO PIACEVOLI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO, RISPONDONO A SCELTE DI CARATTERE TECNICO E FUNZIONALE, E SONO ANCH’ESSE IL RISULTATO DI QUESTA OPERA DI RINNOVAMENTO ED ADEGUAMENTO CHE, PER QUANTO ATTIENE ALLA TECNOLOGIA, VEDRA’ NELLE PROSSIME SETTIMANE, L’UTILIZZO, DA PARTE DEL PERSONALE NEI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRIORIO, DI APPOSITI TABLET CON CUI POTRANNO ESSERE SVOLTE UNA MOLTEPLICITA’ DI FUNZIONI, IVI COMPRESE LE INTERROGAZIONI DI BANCHE DATI, ANCHE CON LETTURA DIRETTA DELLE TARGHE DI VEICOLI, CHE RENDERANNO ANCOR PIU’ EFFICACE L’OPERA DI PREVENZIONE SVOLTA DA TALE PERSONALE.AVVIANDOMI ALLA CONCLUSIONE, A LEI SIGNOR PREFETTO DR. ARMANDO GRADONE, CHE SIN DAL SUO INSEDIAMENTO, ORMAI OLTRE UN ANNO FA, HA DATO PROVA DI ATTENTA SENSIBILITA’ E DI GRANDI CAPACITA’ NELL’AFFONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI DELLA COMUNITA’, PORGO IL MIO SALUTO PIU CORDIALE CONFERMANDOLE CHE POTRA’ SEMPRE CONTARE SULL’ INCONDIZIONATO IMPEGNO MIO E DI TUTTA LA POLIZIA DI STATO CHE MI ONORO DI RAPPRESENTARE IN QUESTA PROVINCA.RINGRAZIO IL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DR. ROBERTO CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ED IL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DR. SALVATORE VITELLO CHE CI SONO STATI SEMPRE VICINI NELL’ATTIVITA’ QUOTIDIANA, CON LA LORO PREZIOSA OPERA DI INDIRIZZO E DI CONSIGLIO.RINGRAZIO TUTTE LE AUTORITA’ CIVILI E MILITARI INTERVENUTE, LA CUI PRESENZA TESTIMONIA IL COMUNE IMPEGNO A CONSOLIDARE I VINCOLI DI COLLABORAZIONE CHE NEI TEMPI ATTUALI RISULTANO QUANTO MAI NECESSARI FRA LE ISTITUZIONI DELLO STATO E QUELLE DELLA REALTA’ LOCALE.RINGRAZIO LE OO.SS. CON LE QUALI SI SONO AFFRONTATE LE PROBLEMATICHE NEL TEMPO INSORTE, TROVANDO ALLE STESSE SOLUZIONI ATTRAVERSO UN CONFRONTO CHE, PUR SERRATO, NON HA MAI PERSO DI VISTA L’INTERESSE COMUNE, IN UN CLIMA DI COLLABORAZIONE E RECIPROCA DISPONIBILITA’.UN RINGRAZIAMENTO AGLI ORGANI DI STAMPA PER LA COSTANTE ATTENZIONE E LA CORRETTEZZA CON CUI SEGUONO IL NOSTRO OPERATO.UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AL COMANDANTE DEL 186 REGGIMENTO PARACADUTISTI FOLGORE CHE, NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE STRADE SICURE, PARTECIPA IN MODO OTTIMALE AL DISPOSITIVO DI VIGILANZA AD OBIETTIVI SENSIBILI, UNITAMENTE ALLE FORZE DELL’ ORDINE NAZIONALI, NONCHè PER L’ AIUTO FORNITO NELL’ ORGANIZZAZIONE DELLA ODIERNA CERIMONIA.UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO RIVOLGO AL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE SANTA. MARIA DELLA SCALA PROF. DANIELE PITTERI PER LA DISPONIBLITA’ MANIFESTATA AD OSPITARE LA CELEBRAZIONE DELLA ODIERNA CERIMONIA ALL’INTERNO DELLA STESSA STRUTTURA, IN CASO DI MALTEMPO.DESIDERO, INFINE, RINGRAZIARE TUTTI GLI UOMINI E LE DONNE DELLA POLIZIA DI STATO E DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO OPERANTI IN QUESTA PROVINCIA, PER IL CONTINUO IMPEGNO, LA DEDIZIONE E LA PROFESSIONALITA’ CHE QUOTIDIANAMENTE PROFONDONO NELL’ATTIVITA’ DI SERVIZIO, SIA DI CARATTERE OPERATIVO CHE LOGISTICO OD AMMINISTRATIVO, MEDIANTE LA QUALE QUOTIDIANAMENTE, E TALVOLTA ANCHE A COSTO DI NOTEVOLI SACRIFICI CHE INVESTONO SPESSO ANCHE LE LORO FAMIGLIE, VIENE SEMPRE GARANTITO IL SODDISFACIMENTO DELLE PRIMARIE NECESSITA’ DI TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA’.GRAZIE.IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SIENAMAURIZIO PICCOLOTTI