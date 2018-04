Alessandro Pinciani candidato a sindaco

Il presidente dell'associazione Confronti, Alessandro Pinciani, sarà candidato a sincaco di Siena alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 10 giugno. Il candidato ha presentato questa mattina, martedì 10 aprile, la propria candidatura durante una conferenza stampa e di fatto spacca il Partito democratico visto che l'associazione Confronti è legata all'ala dei monaciani dell'ex Margherita che raccoglierebbe circa il 20 per cento del Pd.Pinciani è il nono candidato a sindaco, anche se non è stato ancora presentato ma solo annunciato Alberto Guasconi per la Lega, in attesa di capire se la Lega convergerà su De Mossi oppure presenterà il proprio candidato a sindaco.