La Polizia di Stato festeggia il 166° Anniversario dalla Fondazione: la cerimonia a Siena martedì 10 aprile in Piazza Duomo

Si festeggia martedì 10 aprile, in tutta Italia il 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.Anche a Siena si celebrerà la Festa nella splendida cornice di Piazza Duomo, dove l’appuntamento è alle 10.15 circa, con un programma improntato, come ogni anno, alla sobrietà, ma ricco d’iniziative che coinvolgono, oltre alle autorità e ai rappresentati delle istituzioni locali, anche i cittadini.Quest’anno sarà presente alla cerimonia anche il Prefetto Massimo Bontempi, Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, in rappresentanza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, già Questore di Siena dal 2017 al 2010.Come ogni anno si fanno i bilanci, per evidenziare l’impegno e l’attività svolta da ogni ufficio di Polizia nel capoluogo e nella provincia di Siena, senza trascurare, oltre a quelle degli uffici operativi, le competenze altrettanto preziose di quelli tecnici e di supporto, degli appartenenti alla grande famiglia della Polizia di Stato, che quotidianamente mettono a disposizione del cittadino il proprio lavoro, mandando avanti al meglio la macchina della sicurezza.L’Ufficio di Gabinetto svolge prima di tutto una funzione di supporto per il Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, nel governo e nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.Tra le sue competenze vi è, quindi, in particolare, quella relativa alla pianificazione ed organizzazione di tutti i servizi di ordine pubblico nella Provincia e la relativa gestione dei servizi del personale. L’Ufficio si occupa anche delle relazioni sindacali interne, del trattamento elettronico dei dati e del loro inserimento in Banca Dati.Nell’Ufficio di Gabinetto è incardinata anche la Segreteria di Sicurezza, con la gestione dell’attività relativa.Fanno parte dello stesso Ufficio, l’URP, per le relazioni con il pubblico, e l’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, con la figura del Portavoce, responsabile della comunicazione per la Polizia di Stato di tutta la provincia.Nel corso dell’ultimo anno, sono state numerose le manifestazioni per le quali sono stati disposti i servizi di ordine e sicurezza pubblica, con ordinanza del Questore.In particolare sono state emesse 1475 ordinanze ed organizzati 261 servizi di ordine pubblico, per un totale di 5637 operatori impiegati delle varie Forze di Polizia. Gli impegni di particolare rilievo, nell’ambito del territorio provinciale, che ricordiamo sono la presenza dell’ex Presidente USA Barack Obama, nel mese di maggio, il Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Repubblica, lo scorso mese di ottobre, nonché le recenti Elezioni politiche, con il concomitante evento sportivo di rilievo internazionale, come la gara ciclistica 12^ Strade Bianche, gestiti sia in fase di pianificazione che sul piano operativo, per consentirne il regolare svolgimento senza registrare criticità o turbative, oltre alle manifestazioni del Pali del 2 luglio e del 16 agosto.Sono stati pianificati ed organizzati 73 Servizi straordinari di controllo del territorio, 83 dei quali con l’impiego di elementi di specialità, come le unità cinofile, gli artificieri, i tiratori scelti, il Reparto Volo e altri, nei 35 Comuni della Provincia.Per quanto riguarda la gestione dei servizi del personale, 3010 sono stati i turni effettuati nel Capoluogo e in provincia per l’ordine pubblico, con un totale di 191 poliziotti impiegati, mentre sono stati 1413 i turni effettuati fuori provincia con un impiego di 81 poliziotti.Attività del Portavoce e Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale:Il Portavoce, referente per la comunicazione e le relazioni esterne di tutta la Polizia di Stato della provincia di Siena, ha costantemente curato i rapporti con i rappresentanti della stampa e dei media in genere, con la stesura e l’invio di circa 320 comunicati stampa, e l’organizzazione delle conferenze stampa degli eventi di rilievo.Nella sua veste, ha preso contatti con tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, per curare l’organizzazione dei numerosi incontri, tenuti in tutta la provincia, ai quali hanno partecipato sia poliziotti dei vari uffici della Questura e dei Commissariati distaccati, che gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni o delle altre Specialità.Allo stesso modo ha mantenuto i contatti con varie Associazioni, centri culturali ed Enti, per l’organizzazione di incontri tematici, come quelli a tutela degli anziani, delle donne e dei minori.Tra gli eventi organizzati e coordinati dall’Ufficio i due momenti della campagna itinerante di “Una vita da Social”, che si sono svolti a Poggibonsi e Montepulciano, con l’intervento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sul corretto e consapevole uso della Rete e dei Social Network, rivolto soprattutto ai giovani studenti delle scuole.Sempre rivolte ai ragazzi, le varie iniziative per la Sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali, con l’intervento della Polstrada, che hanno visto anche la partecipazione del Pullman Azzurro.Altre iniziative sono state realizzate sul delicato tema della violenza di genere, nell’ambito del progetto nazionale “Questo non è amore”, con il Camper della Polizia di Stato, che hanno avuto un grande riscontro sia nel capoluogo che nelle città sedi dei due Commissariati di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi e Chiusi.E ancora, la realizzazione, su proposta di Confcommercio Siena, di un “Vademecum per la sicurezza delle attività commerciali”, insieme all’Arma dei Carabinieri.E ancora il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, organizzato in occasione della ricorrenza dei 200 anni dalla nascita del Tetro dei Rozzi lo scorso mese di aprile, che ha visto la presenza a Siena del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli.):L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha competenze su tutte le attività di prevenzione e controllo del territorio, nel Capoluogo, nell’ambito del piano provinciale coordinato di controllo del territorio, in alternanza con i Carabinieri, in ambito provinciale, è la “cabina di regia”, rispetto agli Uffici Controllo del Territorio dei due Commissariati distaccati di Chiusi – Chianciano Terme e Poggibonsi.L’UPGSP, come meglio conosciuto, è suddiviso in 3 Sezioni:1^ Affari Generali, Segreteria, Servizi, Analisi e Pianificazione e Logistica;2^, Trattazione atti di Polizia Giudiziaria e amministrativi;3^, Squadra Volante, Poliziotti di Quartiere, Sala Operativa/ 113, e Ufficio Denunce.Il Poliziotto di Quartiere svolge la propria attività pattugliando a piedi, con orario mattutino o pomeridiano, prendendo i contatti con gli esercenti, gli Enti di vario tipo, le Associazioni e le Scuole, ma anche con ogni cittadino che si rivolga alla Polizia di stato per qualsiasi motivo, fungendo anche da termometro, insieme ai colleghi delle Volanti, che effettuano il servizio in auto h 24, per tutti gli aspetti inerenti la prevenzione dei reati o delle illegalità in genere e il controllo del territorio.Sala Operativa: con il numero di emergenza e Soccorso Pubblico 113, riceve tutte le chiamate e richieste di soccorso o intervento, nonché le segnalazioni rivolte alla Polizia sul territorio, coordinando e disponendo l’impiego non solo delle Volanti e dei Poliziotti di Quartiere, ma anche delle pattuglie degli altri Uffici della Polizia di Stato, presenti sul territorio di competenza, comprese quelle del Commissariato P.S. di Poggibonsi che fanno capo al 113 della Questura.Nel corso dell’anno sono state 63868 le chiamate giunte al 113 e 2979 gli interventi effettuati dall’UPGSP e dagli UCT dei Commissariati. Nelle attività di controllo del territorio sono state identificate dall’UPGSP 12883 persone e controllati 5580 veicoli.La Divisione Anticrimine della Questura si occupa delle attività di prevenzione svolte dagli Uffici della Polizia di Stato.L’attività svolta negli ultimi dodici mesi dalla Divisione Anticrimine nell’ambito della Misure di prevenzione personali, con i provvedimenti che la legislazione affida alla competenza esclusiva del Questore, ha consentito di allontanare da vari comuni della provincia ben 107 soggetti con pregiudizi penali, attraverso l’emissione del c.d. “foglio di via obbligatorio” e del “divieto di ritorno”.In leggera diminuzione anche gli Avvisi orali – da 32 a 21 rispetto al periodo precedente – che, essendo destinati a soggetti stabilmente dimoranti nell’ambito di questa provincia, denotano l’efficacia dell’attività preventiva.In aumento i D.A.Spo., da 3 a 8 emessi per i fatti occorsi durante gli incontri di calcio Colligiana – Sangiovannese, Siena – Lucchese, Poggibonsi – Grosseto, Siena - Olbia e Siena - Viterbese nonché per il gravissimo episodio verificatosi nell’Area di servizio di Montepulciano dove le tifoserie delle squadre di calcio del Milan e del Napoli, hanno dato vita a scontri fisici e sassaiole, all’interno dell’autogrill. In particolare, un tifoso del Milan ha tentato di colpire un tifoso avversario con un coltello.Nel corso di questi mesi sono stati trattati 28 esposti rispetto ai 35 del periodo precedente.Mentre il numero delle informazioni antimafia per la successiva certificazione, sono stati 760 rispetto ai 719 dell’anno precedente.La Squadra Mobile è l’Ufficio che, nell’ambito della Questura, svolge attività investigative d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, finalizzate alla individuazione dei responsabili dei reati ed alla raccolta delle relative fonti di prova. Essendo, questo, un ufficio dedito, pertanto, allo sviluppo delle indagini, il personale preposto vi opera esclusivamente in borghese.La funzione della Squadra Mobile è, dunque, esclusiva in tal senso, per cui è dedita prevalentemente all'azione repressiva da porre in essere in presenza della commissione di un reato.Essa è composta da cinque Sezioni:1^ Sezione: criminalità organizzata e straniera.2^ Sezione: reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali.Si tratta della Sezione che interviene nel caso in cui vengano perpetrate le cosiddette “violenze di genere” (stalking, violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia), prevalentemente nei confronti delle donne ma, più in generale, esplica azione di contrasto nei confronti di chi perpetra reati in danno dei minori. Non meno importante, l’impegno profuso per ostacolare il fenomeno noto come “bullismo”.3^ Sezione: reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione – Unità anticorruzione.Questa sezione è fortemente impegnata nel contrasto dei furti in appartamento e delle rapine che, in questo ultimo periodo, sono particolarmente sentiti dalla cittadinanza. Non trascurabile, anche il lavoro svolto attraverso conferenze ed incontri con cittadini ed associazioni di categoria, allo scopo di tutelare gli utenti dalle truffe, soprattutto in danno degli anziani, e dalle truffe online.4^ Sezione: antidroga.Il compito di questa Sezione è quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia attraverso gli arresti nella flagranza del reato, sia attraverso articolate attività investigative, tese a smantellare intere organizzazioni criminali. La Sezione Antidroga si è distinta anche per una capillare attività di prevenzione nelle scuole, con incontri di studenti oppure mediante specifici controlli svolti con l’ausilio di cani antidroga.5^ Sezione: Affari Generali.Nel corso degli ultimi 12 mesi, sono stati identificati 261 soggetti e denunciate 152 persone in stato di libertà. Infine, sono state arrestate per diverse tipologie di reato, 21 persone.La Digos (Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali) è un Ufficio composto da una Sezione Informativa e da una Sezione Investigativa ed Antiterrorismo.La Sezione Informativa analizza ed approfondisce ogni fenomeno sociale che possa creare pericoli per la sicurezza e l'ordine pubblico, svolgendo, in particolare, la sua attività sul territorio in occasione di pubbliche manifestazioni (cortei, riunioni pubbliche, iniziative politiche, etc.) ed eventi sportivi, per garantirne il regolare svolgimento, curando anche i servizi di tutela e scorta nei confronti di personalità nazionali ed internazionali destinatarie di misure di protezione personale.Per quanto concerne l’anno di riferimento, eventi di particolare rilievo, che hanno comportato uno straordinario impegno sono stati:- nel maggio scorso, la presenza in questa provincia dell’ex Presidente USA Barack Obama;- nel mese di ottobre, il congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Repubblica;- le elezioni politiche del 4 marzo scorso.Inoltre nel periodo di riferimento sono stati impegnate complessivamente ben nr. 93 pattuglie per servizi di tutela e scorta a personalità nazionali ed internazionali che hanno soggiornato nel territorio della provincia di Siena.Nell'ambito dell'attività informativa, un particolare rilievo assume la 'Squadra tifoserie', che segue le dinamiche interne al tifo sportivo organizzato. La squadra tifoserie, in particolare, è stata impegnata nel monitoraggio dei gruppi organizzati di supporter delle squadre della Robur Siena e della Mens Sana Basket 1871. Proprio di recente è stato necessario applicare delle misure nei confronti di alcuni tifosiLa Sezione Investigativa ed Antiterrorismo si occupa delle indagini finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.Il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, incardinato nella Divisione Anticrimine della Questura, svolge una serie di accertamenti specialistici a carattere tecnico-scientifico, di supporto alle attività info-investigative di altri uffici. La Polizia Scientifica si occupa, inoltre, del monitoraggio e della documentazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, connessa a eventi di varia natura. Il supporto della Polizia Scientifica è fornito anche all’attività della Divisione P.A.S.I., per l’identificazione di cittadini extracomunitari, sia in ambito giudiziario che amministrativo.L’anno 2017 ha visto la partecipazione del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica alla manifestazione “Bright 2017 - Notte Europea dei Ricercatori in Italia” in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, durante la quale è stato simulato un sopralluogo per omicidio, ricostruendo la scena del crimine. L’attività del Gabinetto ha visto l’effettuazione di 48 sopralluoghi per eventi criminosi di varia natura, ottenendo l’identificazione di 12 presunti autori. Sono state effettuate 75 video documentazioni per eventi collegati a servizi di ordine e sicurezza pubblica e/o attività di polizia giudiziaria. Inoltre sono stati eseguiti 95 accertamenti di carattere tecnico-scientifico e, infine, sono state sottoposte a foto segnalamento 3041 persone delle quali 2427 connesse a identificazioni di cittadini stranieri secondo quanto previsto dalle vigenti normative.La Divisione si articola nei seguenti settori: Ufficio Armi, Squadra Amministrativa, Ufficio Licenze, Ufficio Passaporti e Ufficio Immigrazione.Squadra Amministrativa / Ufficio Licenze:Provvede al rilascio delle licenze di P.S. (istituti di vigilanza privata, investigatori privati, licenze di preziosi, agenzie d’affari per recupero crediti, sale scommesse, aviosuperfici ecc.).In tali ambiti opera i controlli per verificare che vengano rispettate le prerogative di legge.Si occupa della raccolta di informazioni previste dalle norme del TULPS sulle persone che richiedono il rilascio delle licenze del Questore o i nulla osta necessari per svolgere alcuni tipi di attività come il volo o la direzione di aviosuperfici.E’ l’unità specialistica che affianca le altre branche della Polizia di Stato per i controlli ai locali pubblici. Svolge accertamenti e controlli sul c.d. “lavoro nero” anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia.Cura il rilascio di autorizzazioni all’invio tramite Web delle schedine alloggiati per strutture ricettive (alberghi, bed & breakfast, case vacanze.Durante l’ultimo anno ha curato in particolare i controlli presso gli esercizi autorizzati all’attività di giochi e scommesse, anche alla luce delle nuove e stringenti normative finalizzate alla tutela dei minori ed alla lotta della ludopatia in generale.Nell’ambito delle verifiche presso i “compro oro” sono stati recuperati più di 500 oggetti preziosi risultati rubati e denunciate 3 persone per ricettazione.Nell’ambito dell’attività di competenza sono state rilasciate 518 licenze di P.S., effettuati più di cento controlli ai locali pubblici elevando 88 sanzioni amministrative.Si occupa del rilascio/rinnovo di tutte le autorizzazioni, licenze e prese d’atto concernenti la materia delle armi e degli esplosivi e relative istruttorie. Il dirigente della divisione presiede la Commissione Provinciale sulle materie esplodenti (organo collegiale che si occupa di verificare la regolarità nell’uso di materiale esplodente o fuochi d’artificio). Nell’ultimo anno sono stati rilasciati o rinnovati quasi 3000 porti d’arma per uso caccia o sportivo, ma cento le licenze ritirate a coloro che per indole o per reati commessi hanno dimostrato di non essere più idonei alla detenzione di armi o del porto delle stesse. Particolare attenzione è stata posta verso quei soggetti che si sono resi responsabili di atti di violenza in famiglia o di genere.L’ufficio si occupa anche delle autorizzazioni all’esportazione di armi, delle licenze di collezione e del controllo sulla perfetta tenuta delle stesse da parte dei privati cittadini. A tal proposito rilevante è stata un‘operazione condotta con il Commissariato di P.S. di Chiusi che ha portato al ritiro di centinaia di armi e la revoca della licenza di collezione e alla denuncia di un privato che le deteneva senza il rispetto delle norme relative alla loro detenzione.Nell’ultimo anno implementata l’attività di controllo presso le armerie e il ritiro e rottamazione delle armi presso i privati non più in possesso del titolo per la loro detenzione.L’ufficio si occupa del rilascio dei titoli per l’espatrio. Rilasciati negli ultimi 12 mesi quasi 7500 tra passaporti e autorizzazioni per l’espatrio a minori. L’Ufficio è intervenuto d’urgenza per invalidare alcuni documenti per l’espatrio di minori in seguito alla revoca dell’assenso di uno dei genitori per timore che l’altro conducesse i figli all’estero.Rigettate a vario titolo una decina di istanze per il rilascio di passaporto.Al fine di abbreviare i tempi di concessione dei titoli validi per l’espatrio, migliorando così il servizio al cittadino, dal primo febbraio 2018, è stata decentrata in tutte le sue fasi l’attività di rilascio dei passaporti suddividendo i compiti per competenza territoriale con i Commissariati di P.S. di Chiusi e Poggibonsi.L’Ufficio Immigrazione ha proseguito incessante la propria attività, nella duplice direzione di rilascio delle autorizzazioni al soggiorno e di controllo e contrasto all’immigrazione clandestina.Nell’anno in esame, sono stati 10.744 i permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; allo sportello vengono ricevuti quotidianamente un elevato numero di utenti, ad ognuno dei quali si cerca di assicurare il massimo contributo di assistenza e supporto.Nel versante del contrasto all’immigrazione clandestina, 72 sono stati i provvedimenti di espulsione complessivamente trattati, tra amministrativi e giudiziari, ai quali in 16 casi è seguito l’accompagnamento alla frontiera e in 6 quello ad un Centro di permanenza per il rimpatrio. 48 sono stati gli ordini a lasciare il territorio dello Stato adottati dal Questore.Notevole è stato l’impegno profuso nell’attività di ricezione delle istanze di asilo politico; sono state formalizzate presso l’Ufficio Immigrazione di Siena 515 istanze di protezione internazionale da parte di cittadini stranieri provenienti per lo più da Paesi africani o asiatici, e nei confronti dei quali sono state adottate le procedure per l’applicazione dei programmi di accoglienza e d’assistenza.L’Ufficio Personale e l’Ufficio Tecnico Logistico sono articolazioni della Questura di Siena, ubicate presso la Caserma Piave situata in via delle SperandieAll’Ufficio del Personale è riservata, come previsto, la trattazione di tutta l’attività concernente lo stato giuridico e l’assistenza del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno che presta servizio nella provincia.Oltre alle pratiche ordinarie concernenti i corsi di formazione, l’aggiornamento e l’addestramento, i trasferimenti, la corretta tenuta dei fogli matricolari, le malattie, le pensioni e quant’altro riguarda il personale, l’Ufficio si è trovato ad affrontare tutti gli adempimenti burocratici conseguenti al recente riordino dei ruoli della Polizia di StatoIn particolare, è stato richiesto all’Ufficio un impegno straordinario - che continuerà nei mesi a venire -, in relazione allo svolgimento delle procedure sia per il riconoscimento delle nuove qualifiche che per la corretta trattazione delle istanze di ammissione ai concorsi interni per il passaggio alle qualifiche superiori.L’Ufficio Tecnico Logistico si occupa della trattazione di tutte le pratiche attinenti le attività di carattere tecnico – logistico, tra cui la gestione degli automezzi, la manutenzione degli edifici ed ogni altra attrezzatura in dotazione ed uso agli appartenenti alla Polizia di Stato, in forza alla Questura di Siena ed ai dipendenti Commissariati di P.S. di Chiusi-Chianciano Terme e Poggibonsi.L’Ufficio Tecnico Logistico riveste importanza di carattere strategico in quanto consente il necessario supporto per l’ottimale funzionamento di tutte le attività d’ufficio ed operative della Questura di Siena ed articolazioni dipendenti.All’interno dell’Ufficio Tecnico Logistico risulta contestualmente incardinato il Servizio Prevenzione e Protezione, il quale si occupa della delicata materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.L’Ufficio svolge l’attività specifica per circa n. 350 dipendenti, della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.Nel periodo di riferimento, oltre al normale pagamento delle ore di straordinario e delle indennità accessorie collegate alle prestazioni rese dal personale, le seguenti attività:- trattamento ed elaborazione di circa 1.750 missioni in ambito nazionale per un importo complessivo di oltre €. 53.000 e n. 35 missioni internazionali per un importo complessivo di circa €. 6.500.- gestione dell’attività contrattuale limitatamente al vettovagliamento in occasione dei servizi di O.P. e alle consultazioni elettorali con la stipula di n. 123 convenzioni per una spesa di €. 36.000 circa.- gestione dell’attività contrattuale per i pasti dei cittadini extracomunitari immigrati, in transito nella provincia di Siena, nell’ambito di operazioni di ricollocamento, con somministrazione in convenzione di oltre 830 sacchetti viveri, per un importo di circa €. 3.850;- recupero somme a seguito di risarcimento dei danni per fatti illeciti di un terzo per un importo di circa €. 51.000.L’Ufficio Sanitario della Questura tutela la salute del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, con un’attività di assistenza sanitaria, medicina preventiva, curativa e medico legale. Svolge anche attività di prevenzione con visite periodiche, e tutela la sicurezza dei luoghi di lavoro della Questura, come per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per quella Postale e delle Comunicazioni, oltre che per la Prefettura di Siena. Il servizio sanitario della Polizia di Stato presenzia, inoltre, alle attività addestrative del personale della Polizia di Stato e partecipa ai servizi di ordine pubblico di particolare rilevanza. Nel corso dell’anno sono state effettuate 574 visite ambulatoriali, 107 visite fiscali /di controllo, 58 sorveglianze sanitarie e ha partecipato a 7 servizi di ordine pubblico. Questo anno ha visto consolidarsi il sodalizio con la locale LILT con la quale è stata organizzata una campagna di prevenzione del tumore al seno ed una di screening del menaloma per i dipendenti appartenenti alla Polizia di Stato.Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi – Chianciano Terme:Il Commissariato P.S. di Chiusi Chianciano Terme è stato istituito con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 1982.Attualmente il Commissariato è ubicato in via Cassia Aurelia, sede inaugurata alla presenza del Capo della Polizia il 26.02.2000.Il Commissariato di P.S. di Chiusi Chianciano ha competenza territoriale sui comuni di Chiusi, Chianciano, Cetona, Sarteano, San Casciano Bagni, Radicofani, Montepulciano, con un bacino di utenti pari a circa 40.000 abitanti.Nell’ambito del territorio, viene garantito un continuo controllo da parte delle volanti del Commissariato. Dall’aprile 2017 ad oggi sono state ricevute sulla linea 113 ben 1552 chiamate di cui 148 per segnalazione di fatti reati, 37 per richiesta di soccorso 48 per liti sia in famiglia che in strada o in esercizi pubblici. Inoltre, sono stati effettuati 13 interventi con rilievi planimetrici per incidenti stradali di cui 7 con feriti; elevate 99 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e irregolarità amministrative riscontrate nel corso di mirati controlli ad esercizi pubblici; ricevute 315 denunce- querele per fatti reato; controllati 4940 automezzi e 6630 persone. Infine nel corso dell’anno, Il Commissariato ha denunciato in stato di libertà 115 persone per vari reati tra cui truffa, furto, danneggiamento, atti persecutori, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, violazione della legge sul soggiorno degli stranieri in Italia e tratto in arresto 4 persone per i reati di danneggiamento aggravato in danno di beni esposti alla pubblica fede, truffa in danno di agenzie assicurative, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti.Numerosi e gravosi sono gli impegni di Ordine e Sicurezza Pubblica collegati alla realtà territoriale ove insistono a breve distanza due caselli autostradali, Chiusi e Bettolle, uno snodo ferroviario di rilevante importanza, e vigilanza a personaggi illustri del mondo politico e culturale italiano, che sovente si trovano a soggiornare nel territorio di competenza.Sul fronte del rilascio di licenze amministrative sono stati:- rilasciati 280 passaporti a seguito di una recente delega della Questura,- rilasciate 370 autorizzazioni in materia di armi.Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, istituito nel lontano 1948, ha una estensione territoriale legata al Comune pari a 70 Kmq, comprendendo la popolosa frazione di Staggia Senese ed altre località, come Bellavista, per una popolazione complessiva di 30.000 abitanti circa.Il Dirigente del Commissariato è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e in questa veste, esercita le proprie funzioni nel territorio del Comune.L’attività di controllo del territorio è svolta dall’Ufficio Controllo del Territorio, UCT, la cui “cabina di regia” è sempre l’UPGSP della Questura, con la presenza della Volante 24 ore su 24, che saltuariamente effettua passaggi anche sul territorio nel vicino comune di Colle di Val d’Elsa.La competenza della Polizia Amministrativa del Commissariato si estende invece sui 7 comuni di Colle, San Gimignano, Casole, Chiusdino e Radicondoli, Radda in Chianti e Castellina in Chianti, con il rilascio di licenze e porto d’armi nonché dal 01 febbraio 2018 anche con il rilascio dei Passaporti per un bacino di utenza relativo a circa 60.000 abitanti.Nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria, nell’arco dell’anno sono state arrestate 5 persone e denunciate altre 74. Nel corso del controllo del territorio sono state identificate 5.763 persone e controllati 3.260 veicoli, ritirate 2 patenti e 8 carte di circolazione; sono state elevate inoltre 136 sanzioni al Codice della Strada e sequestrati 8 veicoli.Per quanto riguarda l’attività di Polizia Amministrativa sono stati rilasciati 577 porti d’arma e 333 autorizzazioni di diverso tipo.Nel corso dell’ultimo anno, Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi è stato visitato da numerose scolaresche di vario grado, come peraltro negli anni precedenti.“La Polizia Stradale è una delle quattro Specialità della Polizia di Stato e si occupa in via principale del settore strategico del controllo e della regolazione della mobilità su strada. I suoi compiti sono individuati all'art. 11 del Codice della Strada e contemplano le attività connesse, alla prevenzione del fenomeno infortunistico, alla rilevazione degli incidenti stradali, all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, ai servizi diretti alla regolazione del traffico, alla tutela ed al controllo dell'uso del patrimonio stradale, al concorso nelle operazioni di soccorso ed alla collaborazione per la rilevazione dei flussi di traffico. Con 1382 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 348 intervenute per soccorso pubblico, la Sezione Polizia Stradale di Siena e l’Unità Operativa di Montepulciano hanno accertato 3503 infrazioni al codice della strada, identificato 6482 persone e controllato 6341 veicoli, ritirato 122 carte di circolazione; 4162 i punti complessivamente decurtati. L’andamento del fenomeno infortunistico, rilevato dalla Polizia Stradale, ha fatto registrare un numero complessivo di 232 incidenti, con 137 persone ferite e 4 decedute. Nel 2017 sono stati sottoposti a controllo 25 autobus, 10 dei quali hanno evidenziato almeno una irregolarità. Numerose nel corso dell’anno le campagne di informazione ed educazione stradale: la campagna di sicurezza stradale ICARO con il coinvolgimento di circa 1050 studenti; “Sulla strada della Sicurezza” Seminari di formazione organizzati nell’ambito di un Protocollo d’intesa siglato tra Enel S.p.a. e la Polizia di Stato e rivolti ai dipendenti del Gruppo Enel S.p.a. allo scopo di diffondere la cultura della legalità e della prevenzione degli incidenti stradali con particolare riferimento agli incidenti in itinere con il coinvolgimento di 210 operatori. Analoga iniziativa è stata assunta con l’Ente Senese Scuola Edile-Sicuredil C.P.T., facendo seguito al protocollo d’intesa tra Formedil (Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’ Edilizia) e Ministero dell’Interno - Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato finalizzato alla realizzazione di interventi di formazione-informazione e sensibilizzazione volti a favorire azioni di prevenzione per la riduzione degli infortuni sul lavoro connessi all’utilizzo di veicoli a motore, in particolare in prossimità di cantieri edili e di opere pubbliche, nonché degli infortuni in itinere. Infine, in materia di polizia giudiziaria, l’impegno profuso nell’azione di contrasto alle attività illecite svolto su tutto il territorio provinciale ha portato complessivamente all’arresto di 1 persona e al deferimento all’A.G. di altre 92 persone. Circa 40 i controlli amministrativi effettuati nei confronti di autorimesse, autodemolizioni, autonoleggi, concessionarie di auto e moto, carrozzerie, autofficine, agenzie pratiche auto, autoscuole e altro. Di particolare rilievo risulta un’operazione di polizia giudiziaria che ha fatto emergere irregolarità nella revisione dei veicoli da parte di tre centri con centinaia di mezzi sottoposti nuovamente a revisione.La Polizia Postale e delle Comunicazioni, settore specialistico della Polizia di Stato, è principalmente impegnata a prevenire e contrastare la criminalità informatica, a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione.La direttiva del Ministro dell’Interno del 28 aprile 2006, sul “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia”, infatti, rimette alla competenza primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, nonché la prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese.Avvalendosi della professionalità dei suoi operatori, ed in stretta sinergia con le Squadre Mobili e le Digos, la Specialità assicura un’efficace azione di contrasto nell’ambito delle quattro macroaree criminali di interesse prioritario:- pedopornografia online;- hacking e crimini informatici;- financial cybercrime;- cyberterrorismo e reati d’odio.La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge ormai da tempo un ruolo di primo piano nel campo della sensibilizzazione e della prevenzione dei rischi e pericoli connessi all’uso della rete, mediante una serie di iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni.Lo scopo di queste campagne è quello di far pervenire ai giovani messaggi concreti in tema di rispetto delle regole ed educazione alla legalità.Ha compiuto 5 anni la più importante campagna educativa itinerante al fianco delle nuove generazioni, “Una Vita da Social”, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il MIUR e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.Il truck multimediale utilizzato per la predetta campagna itinerante, allestito come un’aula didattica, ha fatto tappa, nel corso dell’anno 2017, rispettivamente a Poggibonsi e Montepulciano, coinvolgendo studenti, docenti e genitori.La Specialità, inoltre, ha continuato a promuovere a livello territoriale incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo un fitto calendario di appuntamenti programmati in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali.Lo scorso 24 giugno sono trascorsi 110 anni dalla fondazione della specialità della Polizia Ferroviaria.Nella provincia di Siena, alle dipendenze del Compartimento Polizia ferroviaria della Toscana operano i Posti Polfer di Siena e Chiusi.L’attività della Polfer è volta principalmente alla prevenzione e repressione dei reati, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante pattugliamenti nelle stazioni ferroviarie e con presenza in divisa a bordo dei treni.Grande impulso viene dato agli incontri con i giovani studenti delle Scuole per il progetto alla legalità “Train To be cool” è un progetto ideato dalla Polizia Ferroviaria in collaborazione con il M.I.U.R., con lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria, a studenti delle scuole, medie e superiori.Inoltre, la Polfer ha espletato numerosi servizi finalizzati anche alla prevenzione dei furti di rame in ambito ferroviario, eseguendo controlli mirati ai depositi di materiale ferrosi, e servizi di vigilanza negli scali di competenza.I Posti Polfer di Siena e Chiusi svolgono la loro attività anche al di là del territorio della provincia con scorte ai treni di breve e lunga percorrenza.Attività e risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria nella provincia:Pattuglie in stazione 1184; Pattuglie lungo linea 75; Scorte ai treni nr. 156; Persone denunciate per reati 25 di cui stranieri 20; Sequestri due; Persone identificate 6929; Veicoli controllati 237; Carte di circolazioni ritirate 1; Sanzioni al C.D.S. 43; Sanzioni contestate al regolamento di Polizia ferroviaria 17; Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città 2 Ordine di allontanamento ai sensi del D.L. 20.02.2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48; Sanzioni per ubriachezza 4; Interventi effettuati 295.; Valori, denaro e oggetti smarriti restituiti ai proprietari 20.