Lunedì convegno di Fratelli d'Italia e Lega sulla sicurezza a Siena

Si terrà lunedi 9 aprile alle ore 18 presso la sede di Fratelli d'Italia in via Curtatone, l'atteso convegno di Fratelli d'Italia e Lega sul tema "Sicurezza Siena: verità o percezione?".A presentarlo sono gli organizzatori dell'incontro Lorenzo Rosso e Luca Vannocci, leader senesi dei due Partiti alleati di centrodestra. Insieme a loro, che presenteranno le relazioni introduttive, ne parleranno esperti del settore pubblico e privato, come Cesare Masella, Segretario Generale di Siena del Siulp, il Sindacato di Polizia più antico e partecipato, Saulo Gambelli, operatore di società di sicurezza privata, Maurizio Lissi, Direttore di "Arcanum", società senese di Sicurezza Globale e Simone Scacciaferro, esperto di sicurezza personale e Segretario de "La Repubblica di Siena". Moderera' l'incontro il giornalista Alessandro Lorenzini."In un momento in cui Siena si sente debole di fronte a fenomeni di criminalità sempre più gravi, la percezione di sicurezza è via via più bassa, nonostante rassicurazioni e dati che vengono diffusi da Comune e Questura. Ne parliamo con i rappresentanti della Polizia di Stato e con professionisti di vigilanza privata per capire qual'è il vero stato della sicurezza a Siena" dicono all'unisono Lorenzo Rosso e Luca Vannocci.