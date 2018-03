Dopo l'aggressione di Capodanno ai contradaioli dell'Istrice torna nei pressi della sede della Contrada con fare provocatorio: arrestato dai Carabinieri

Attorno alle 2 di notte del 30 marzo, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Siena hanno arrestato un kosovaro 19enne, positivo nella banca dati delle forze dell'ordine, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora.Il giovane, già protagonista con alcuni connazionali dell'aggresione di Capodanno ad alcuni ragazzi della Contrada dell'Istrice, e sottoposto al solo obbligo di dimora in località Casetta per consentirgli di lavorare, era stato visto stazionare in prossimità della sede della Contrada dell'Istrice con chiari intenti provocatori in violazione delle prescrizioni imposte dalla magistratura.Il 19enne è stato così tradotto in stato di arresto presso il proprio domicilio come disposto dall'autorità giudiziaria.