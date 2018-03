Proseguono gli incontri del candidato sindaco Luigi de Mossi

Prosegue il programma di ascolto dei cittadini di Siena da parte del candidato sindaco Luigi De Mossi in vista delle amministrative. Dopo aver incontrato gli abitanti dei quartieri di San Miniato, Taverne ed Isola d’Arbia, e dei Due Ponti, venerdì 30 marzo alle 19.00 Luigi De Mossi incontrerà gli abitanti di Costalpino, in via Dario Neri n.4Gli incontri tra il candidato sindaco e i cittadini sono iniziati circa due mesi fa. Luigi De Mossi crede molto in queste occasioni di ascolto e confronto per poter definire insieme alla cittadinanza i punti più importanti del suo programma elettorale."L'ascolto è una mia priorità perché solo partendo dalle segnalazioni di chi vive il proprio quartiere si può programmare un futuro migliore. E tornerò sempre ad incontrare i cittadini, non resterò certo chiuso tra le mura di Palazzo Comunale.Il Comune deve essere il primo difensore dei senesi ed io sono pronto a mettermi in gioco per far tornare #Siena ai livelli che merita. #VoltiamoPagina insieme! Vi aspetto".