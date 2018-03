Siena, dal 10 aprile riprenderà la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata

Non sarà più necessario presentare la bolletta o la ricevuta del pagamento della TARI

Dal 10 aprile all'11 maggio riprenderà la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata. I sacchi potranno essere ritirati allo sportello ubicato temporaneamente nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Palazzo Berlinghieri (Piazza del Campo 7/8), con orario lunedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17.I cittadini interessati potranno ritirare fino a 150 sacchetti per ciascuna tipologia di rifiuto, ma non sarà più necessario presentarsi con la bolletta/ricevuta Tari.I Servizi Informativi del Comune hanno infatti realizzato un programma per la gestione della consegna agli aventi diritto (solo utenze domestiche), che saranno riconosciuti tramite documento di identità, e dovranno soltanto firmare per ricevuta.I sacchi gialli per la carta e cartone e quelli verdi per vetro, plastica e lattine (multimateriale) saranno consegnati solo ai residenti o domiciliati nel centro storico e, a coloro che abitano nel Terzo di Camollia, anche quelli viola per i rifiuti organici.