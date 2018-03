Siena, in arrivo sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Tre saranno sulla Cassia alla Coroncina e tre in Strada dei Cappuccini: il progetto approvato dalla Giunta Comunale verrà presentato nel dettaglio in conferenza stampa mercoledì 28 marzo

Sono sei i nuovi attraversamenti pedonali rialzati voluti dall'Amministrazione Comunale per garantire maggior sicurezza ai pedoni e rallentamento del traffico in tratti a rischio: tre sulla Cassia alla Coroncina e tre in Strada dei Cappuccini.La Giunta ha infatti approvato il Progetto Definitivo dei lavori, che verrà illustrato nel dettaglio dal Sindaco Bruno Valentini e dall'Assessore alla Mobilità Stefano Maggi in conferenza stampa mercoledì 28 marzo alle ore 11 in Sala Maccherini (Palazzo Berlinghieri, Comune di Siena).Gli interventi erano stati al centro degli incontri pubblici nei due quartieri, in occasione dei quali i cittadini avevano richiesto iniziative in questa direzione. Una prima risposta dell'Amministrazione non si è fatta attendere, con la definizione e approvazione del progetto di questi nuovi attraversamenti zebrati rialzati.