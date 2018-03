Il figlio assume droga e spaccia: genitori preoccupati lo segnalano alla Polizia che avvia un’attività ''di squadra'' con i familiari

Continua a tutto campo l’impegno della Polizia di Stato per prevenire e contrastare, soprattutto tra i giovani, il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Un caso familiare si è presentato nell’ambito di questa attività ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena.I genitori di un giovane senese, di 19 anni, preoccupati per i problemi di droga del figlio, peraltro già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti specifici che hanno portato a conseguenze giudiziarie nei suoi confronti, si sono rivolti a loro per trovare insieme una soluzione e sono stati organizzati diversi incontri in Questura.Così, dopo alcuni giorni, quando il padre ha trovato nella disponibilità del figlio una bustina di marijuana ha chiamato gli stessi poliziotti con cui era stato avviato il dialogo che si sono portati presso la sua abitazione. Ad aprire la porta di casa alla Polizia è stato proprio il babbo del ragazzo, che si è mostrato collaborativo. Dopo un lungo colloquio, i poliziotti, che gli hanno spiegato quanto male può fare drogarsi o spacciare e a quali conseguenze, fisiche e giuridiche, porta inevitabilmente la droga, lo hanno convinto a consegnare loro lo stupefacente.Dallo zaino in camera da letto, ha così tirato fuori una bustina che conteneva circa 25 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il materiale consegnato alla Polizia e la droga sono stati quindi sequestrati e il ragazzo è stato successivamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Proseguono, intanto, l’attività e il lavoro di squadra degli investigatori con la collaborazione dei familiari.