Siena, Fratelli d'Italia dà il via alla corsa verso Palazzo Pubblico

Torselli: ''Subito liste credibili e programmi attuabili: nessuna promessa elettorale, ma tanti impegni per il rilancio della città''

Il Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia di Siena si è riunito oggi, alla presenza del Responsabile Elettorale, Francesco Torselli e del Portavoce Provinciale Gianni Martinucci, per dettare l’agenda del movimento in visita delle imminenti elezioni amministrative.“Il nostro impegno principale - spiega Torselli - è quello di presentarci ai senesi con un programma che rappresenti una valida alternativa al sistema di potere della sinistra, che ha trasformato la città nell’icona del potere marcio e della corruzione in tutta Italia. Inoltre, come da nostra tradizione, vogliamo presentare ai senesi un programma credibile e attuabile: nessuna promessa elettorale, ma tante valide proposte per rilanciare Siena e restituire alla nostra città lo splendore che merita”.“Per questo - prosegue il Responsabile Elettorale FDI per le Amministrative di Siena - abbiamo iniziato a lavorare al programma ed anche alle liste, partendo con il raccogliere la disponibilità dei nostri dirigenti locali, e valutando i primi nomi provenienti dalla società civile che si sono avvicinati a Fratelli d’Italia nel corso dell’ultima campagna elettorale per le Elezioni Politiche”.“Il primo tema che vogliamo affrontare coi cittadini di Siena - conclude Torselli - è quello del decoro urbano e della valorizzazione del nostro sito UNESCO e per questo abbiamo organizzato una prima iniziativa elettorale, fissata per le ore 18.00 del 22 marzo prossimo, presso la Sede di Fratelli d’Italia in Viale Curtatone 6, proprio su questi temi che saranno tra quelli centrali del nostro programma nell’imminente campagna elettorale”.