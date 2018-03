Siena, dal 15 marzo al 23 aprile open days ai nidi comunali

Le strutture si aprono alla città in vista delle iscrizioni previste nel prossimo mese

"Per facilitare e favorire la scelta – ha informato l’assessore all’Istruzione Tiziana Tarquini – dal prossimo 15 marzo inizieranno, come già avvenuto lo scorso anno, una serie di Open Days ai nidi comunali. Dall’esperienza passata abbiamo, infatti, registrato il consenso dei genitori per questa possibilità, che ha permesso loro di visitare le strutture, e conoscere il personale che vi lavora: educatrici, operatrici e cuoche".Un’occasione di contatto che permetterà alle famiglie di scegliere, in maniera consapevole, il nido al quale affidare il proprio bambino, prima delle iscrizioni che inizieranno nel mese di aprile.Chi è interessato potrà fare le visite, tutte dalle ore 17 alle 19, libere e senza necessità di prenotazione, il 15 marzo e il 12 aprile a Lo Scarabocchio (Strada di Renaccio, 43/A9), il 19 marzo e il 23 aprile a Il Melograno (via L. Banchi, 4); il 20 marzo e 4 aprile a L’Arcobaleno (via Sicilia, 35); il 21 marzo e 5 aprile all’Albero dei sogni e Ape Giramondo (v.le V. Emanuele II, 4); il 22 marzo e 11 aprile a Le Biciancole (P.tta Don A. Perucatti, 2); e il 26 marzo e 10 aprile all’Orso Balù (via N. Sauro, 3).Per informazioni contattare il Servizio progetti educativi del Comune allo 0577 292131-292300.