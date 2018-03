Forze dell'ordine, Michelotti (FdI): ''Contro carenze organico pronte azioni in Parlamento''

"Fratelli d'Italia si adopererà in ogni sede per far fronte alla grave carenza di organico della Questura di Siena. Ho raccolto l'impegno del parlamentare neo-eletto Giovanni Donzelli, il quale chiederà ufficialmente un intervento urgente subito dopo l'insediamento delle camere previsto per la prossima settimana". Così il membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia sull'emergenza personale di polizia a Siena."E' da troppo tempo che i sindacati denunciano l'impossibilità degli agenti di far fronte a tutte le problematiche del territorio in una carenza del genere di uomini e mezzi - sottolinea Michelotti - negli anni abbiamo più volte sollecitato le istituzioni che hanno fatto orecchie da mercante. Oggi anche il Prefetto di Siena conferma la necessità di provvedere sull’organico di Polizia.Riteniamo che non si possa far leva solo e costantemente sulla buona volontà degli uomini delle forze dell'ordine - conclude il dirigente senese - la sicurezza è un'esigenza imprescindibile per i cittadini e non possiamo più permettere che venga trascurata".