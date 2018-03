Valentini e Vannozzi alla Giornata sulla storia della Croce Rossa in Toscana

Il Sindaco Bruno Valentini e l'Assessore alla Cultura Francesca Vannozzi hanno partecipato ieri, venerdì 9 marzo, in Sala delle Lupe alla “Giornata sulla storia della Croce Rossa in Toscana”. Sono stati presentati gli atti, pubblicati da Franco Angeli, di due importanti convegni su quanto fatto nella nostra regione dall’Associazione che, da oltre 150 anni, presta assistenza sanitaria e sociale.Valentini e Vannozzi insieme ad Enrico Petrini, presidente del Comitato di Siena della Croce Rossa, hanno quindi consegnato sei Diplomi di benemerenza con medaglia a crocerossine e crocerossini che, in questi ultimi anni, si sono distinti per la loro opera meritoria. Presenti anche i professori Fabio Bertini e Paolo Vanni e il Presidente nazionale della CRI Francesco Rocca.