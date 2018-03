​Intervento del segretario dell'Unione Comunale PD di Siena Simone Vigni in merito all'esito elettorale del Partito Democratico

"Il buon consenso ottenuto dal PD a Siena città in controtendenza rispetto al dato nazionale non confortante, evidenzia una sostanziale tenuta rispetto alle politiche del 2013 sebbene con un arretramento di qualche punto percentuale ed un numero di voti inferiore". Così commenta i dati elettorali il segretario dell'Unione comunale del Pd senese, Simone Vigni."Questo risultato - prosegue Vigni - dimostra quanto gli elettori senesi ritengano ancora il Partito Democratico una forza credibile, affidabile, organizzata ed in grado di offrire proposte valide per quanto riguarda le persone e i progetti e di interloquire con i cittadini.Certo la diminuzione della forbice fra il centrosinistra e il centrodestra appannaggio di quest’ultima, il sensibile spostamento del voto su movimenti e forze alternative di ispirazione populista, deve far riflettere su quanto il partito non sia immune da critiche che possono derivare tanto dalla sua azione politica quanto dagli effetti di quella amministrativa e dalle responsabilità di governo cittadino che ne derivano.Il Partito deve quindi interrogarsi sulle cause che stanno determinando questi fenomeni e deve essere capace di interpretare le rinnovate istanze che provengono dalla comunità di riferimento attraverso la promozione di attività concrete che ripaghino la fiducia riconfermata in questa tornata elettorale.E’ dunque necessario in previsione delle prossime amministrative, rilanciare l’azione del partito a cominciare dalle proposte per un progetto della città che garantisca coesione sociale, sviluppo economico ed occupazionale ed un mantenimento del buon livello della qualità della vita raggiunto in queste terre. Priorità che devono essere rapidamente affrontate parallelamente alla scelta dei futuri amministratori e che dovranno essere concordate negli organismi dirigenti e nel confronto con gli alleati che vorranno condividere con noi il percorso di formazione di una coalizione a forte impronta civica .Il dato elettorale indica come l’apporto e la presenza del PD siano elementi dai quali non si possa prescindere per garantire il successo elettorale di uno schieramento cattolico, democratico e progressista con il quale siamo disponibili ad aggregarci fin da ora per impostare in tempi rapidi un programma e fissare regole comuni per l’individuazione della proposta dei soggetti che riterremo più idonei a governare.Il Partito dovrà affrontare questi delicati passaggi ricercando la massima coesione possibile al proprio interno convinti che fughe in avanti e rivendicazioni indipendentiste non sono utili ad un processo dove tutte le energie ed esperienze positive di cui si compone il PD senese devono essere coinvolte e si devono mettere a servizio per trovare la giusta sintesi che porti a compiere le scelte migliori per l’interesse della città e dei cittadini prima ancora di quello personale."