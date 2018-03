Elezioni politiche: affluenza alle urne alle ore 12

I dati di affluenza alle urne alle ore 12.00 di domenica 4 marzo

I prossimi dati saranno relativi alle ore 19.00

CAMERA DEI DEPUTATI - SINGOLI COMUNI

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. PROVINCIA DI SIENA

35 su 35 21,39 - - - ABBADIA SAN SALVATORE 21,20 - - - ASCIANO 21,25 - - - BUONCONVENTO 23,63 - - - CASOLE D'ELSA 20,95 - - - CASTELLINA IN CHIANTI 24,69 - - - CASTELNUOVO B.GA 21,99 - - - CASTIGLIONE D'ORCIA 21,06 - - - CETONA 20,84 - - - CHIANCIANO TERME 21,31 - - - CHIUSDINO 18,73 - - - CHIUSI 21,41 - - - COLLE DI VAL D'ELSA 19,99 - - - GAIOLE IN CHIANTI 23,79 - - - MONTALCINO 24,73 - - - MONTEPULCIANO 20,54 - - - MONTERIGGIONI 21,54 - - - MONTERONI D'ARBIA 20,70 - - - MONTICIANO 21,03 - - - MURLO 23,16 - - - PIANCASTAGNAIO 20,74 - - - PIENZA 28,63 - - - POGGIBONSI 20,59 - - - RADDA IN CHIANTI 22,34 - - - RADICOFANI 14,47 - - - RADICONDOLI 21,72 - - - RAPOLANO TERME 17,88 - - - SAN CASCIANO DEI BAGNI 20,81 - - - SAN GIMIGNANO 21,47 - - - SAN QUIRICO D'ORCIA 25,21 - - - SARTEANO 21,56 - - - SIENA 22,68 - - - SINALUNGA 19,58 - - - SOVICILLE 20,91 - - - TORRITA DI SIENA 19,10 - - - TREQUANDA 21,62 - - -

I dati di affluenza alle urne alle ore 12 per le elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018 in provincia di Siena sono i seguenti.Il dato complessivo dei Comuni della provincia di Siena al voto per la Camera dei Deputati registra una percentuale di votanti delrelativamente a 35 Comuni su 35.Per quanto riguarda il Comune di Siena la percentuale di chi si è recato alle urne alle 12.00 è stata delcon 9.467 votanti su 41.738 aventi diritto al voto.