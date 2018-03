Mauro Balani nuovo vice sindaco del Comune di Siena

Il Sindaco di Siena Bruno Valentini ha nominato oggi l'Assessore Mauro Balani come nuovo Vice Sindaco, dopo le dimissioni comunicate da Fulvio Mancuso lo scorso 31 gennaio. Il Sindaco ringrazia l'Assessore Mauro Balani per aver accettato la nomina, dimostrando sincero spirito di servizio nei confronti della comunità senese. L'Amministrazione Comunale potrà contare sulla competenza e l'affidabilità di un amministratore apprezzato per le sue qualità umane e professionali, che ricoprirà con autorevolezza il delicato incarico di Vice Sindaco in questi ultimi e decisivi mesi di mandato.