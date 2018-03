Il Comune di Siena informa che le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale di Siena riapriranno regolarmente da venerdì 2 marzo, essendo rientrata l'allerta meteo arancione per neve.Il Sindaco ringrazia le famiglie degli alunni, gli insegnanti ed il personale tecnico-amministrativo delle strutture scolastiche per la proficua collaborazione nella gestione della chiusura nella giornata di oggi, garantendo la corretta comunicazione anche grazie al sistema di avviso via sms che ha consentito al Comune di Siena di informare direttamente i genitori.