Disabilità, CasaPound: ''Abbattimento delle barriere architettoniche e contributi per le famiglie''

"Quello delle disabilità è diventato uno degli argomenti più discussi in questi ultimi giorni di campagna elettorale da parte di molti partiti.Una delle proposte che vanno per la maggiore è l’aumento delle pensioni di invalidità, ma “perché tutte queste forze politiche, già presenti in Parlamento, non solo non hanno attuato questa soluzione, ma non hanno neanche pensato di proporla?“, commenta Marzio Fucito, responsabile provinciale di CasaPound Italia Siena.“Il nostro movimento si occupa di disabilità 365 giorni all’anno con l’associazione ‘Impavidi destini’, che combatte ogni giorno contro le barriere presenti nella nostra società con dei referenti interessati direttamente da queste problematiche“, spiega Fucito.“Tra i punti principali del programma sociale di CasaPound – interviene e aggiunge la candidata al collegio uninominale senese per il Senato, Rita Seidita – ci sono:- un piano nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, con la piena attuazione della legge 104/92;- il riconoscimento contributivo ai fini pensionistici al familiare che assiste il disabile;- vita indipendente: dovrà essere offerta una scelta più ampia tra assistenza diretta o indiretta, garantendo a entrambe la stessa copertura, da aggiungere ai fondi per la vita indipendente e l’assistenza domiciliare già esistenti.E’ inoltre necessario che lo Stato si faccia promotore di servizi per il tempo libero alternativi ai luoghi protetti, avvalendosi di operatori qualificati e non solo del volontariato. Sono proposte concrete ed attuabili – conclude la candidata di CasaPound - basterebbe averne la volontà e ricordarsi dei nostri cittadini quando si è all’interno delle istituzioni, invece di fare a gara a chi sia il migliore offerente una volta terminato il mandato, solo per essere eletti nuovamente facendo promesse che non verranno mantenute da nessuno”.