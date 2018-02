Nero su Bianco: ''Il Sindaco Valentini ammetta che il piano neve non ha funzionato''

"Non occorrono tanti discorsi o le numerose testimonianze per accertare che il piano neve del Comune non ha funzionato". Così una nota di Nero su Bianco."Inspiegabili i ritardi con cui i mezzi spargisale e spazzaneve si sono mossi per alleviare i disagi dell'ondata di gelo che da domenica ha colpito la nostra città. Nonostante il bombardamento mediatico con cui da giorni è stato diffuso il preallarme meteo e le sollecitazioni della protezione civile e di tutti i media, chi questa mattina si è dovuto recare al lavoro, a scuola o dal dottore, ha dovuto fare i conti con le strade gelate e coperte di neve. I primi mezzi si sono visti dopo le sette.Non doveva succedere, ma se è successo Valentini ammetta il disservizio e chieda scusa alla città. In futuro evitiamo che il "piano neve" funzioni solo sulla carta nelle scrivanie."