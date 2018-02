Siena, con 146 SÌ i residenti di Valli scelgono la ARU

Ecco i risultati della consultazione popolare: 146 SÌ e 42 NO, 188 votanti su circa 400 aventi diritto, quasi il 50% di affluenza

Ora la Giunta al lavoro sulla proposta di delibera per il Consiglio Comunale

Con 146 SÌ e 42 NO i residenti del quartiere di Valli si sono pronunciati a favore dell'istituzione di una ARU (Area a Rilevanza Urbanistica) nelle vie E. S. Piccolomini, C. Tolomei e F. Folcacchieri. Alla consultazione hanno partecipato 188 cittadini maggiorenni, su circa 400 aventi diritto: quasi il 50%. Un buon risultato in termini di partecipazione per la prima consultazione di questo tipo, per la quale il Sindaco ringrazia tutti coloro che hanno espresso il proprio orientamento ma anche i volontari che si sono prestati per le operazioni di votazione e scrutinio. Ora la Giunta preparerà la proposta da deliberare in Consiglio Comunale.La consultazione popolare è avvenuta a seguito dell'incontro pubblico che si è tenuto il 31 gennaio scorso, in occasione del quale il Sindaco e la Giunta hanno incontrato numerosi residenti. L'indirizzo generale dell'Amministrazione è che ogni decisione sull’istituzione di una nuova ARU sia preceduta da una apposita consultazione tra i cittadini, il cui responso servirà alla Giunta per assumere le decisioni definitive, tenendo in considerazione anche altri fattori di ordine urbanistico ed ambientale.Com'è noto, dal 1 ottobre dello scorso anno, il bollino per le zone ARU è stato quasi azzerato, poiché è stato ridotto ad un euro al mese, a fronte dei soli costi amministrativi. La prossima zona dove si sta valutando di introdurre il sistema ARU è quella di viale Mazzini e vie adiacenti, anche in questo caso previa consultazione popolare.