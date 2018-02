Chiusura precauzionale di alcune strade nel comune di Siena. Scuole aperte

Il Comune di Siena ha attivato il piano neve e il piano ghiaccio mettendo in atto tutte le misure del caso: sono in corso da tutto il giorno le operazioni di salatura delle strade e di monitoraggio della situazione, con squadre di operai attive sul territorio comunale. Le operazioni proseguiranno ininterrottamente, garantendo il servizio anche durante le ore notturne. Alle squadre di operai del Comune si affiancheranno alcune ditte esterne per intensificare l'azione di sicurezza delle strade, soprattutto in prossimità di luoghi particolarmente sensibili.Dalle ore 19 di oggi, come da Ordinanza della Polizia Municipale n° 133, alcune strade saranno chiuse al traffico: via Enrico Berlinguer, strada di Busseto (tra viale dell’Artigianato e strada del Villino), strada di Vico Alto (tra l’intersezione con via Toscana e la strada statale 222 Chiantigiana), strada del Linaiolo, via Gaetano Milanesi, piaggia del Giuggiolo, strada del Cipresso, strada del Petriccio e Belriguardo (tra via Dante e strada di Casciano), strada di S. Apollinare. La chiusura riguarderà altre strade laddove ve ne fosse necessità.Le linee del Trasporto Pubblico Locale subiranno variazioni in relazione alle modifiche alla viabilità.Le scuole rimarranno aperte.Si invitano i cittadini alla massima attenzione e si ricorda l'obbligo per le auto di circolare con i pneumatici invernali o con le catene a bordo.