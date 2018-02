Elezioni del 4 marzo, Siena: orari servizio demografico e ufficio decentrato per sostituzione tessere elettorali esaurite

Garantito il servizio di trasporto disabili ai seggi

Gli elettori delle sezioni n. 36, 37, 38, 43 e 44 potranno rinnovare o chiedere il duplicato direttamente al seggio della scuola primaria "G. Pascoli" nella stessa giornata del voto

In vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo, i cittadini che devono sostituire le tessere elettorali esaurite negli spazi per la certificazione del voto possono recarsi, muniti delle vecchie, alla sede centrale del Servizio Demografico (via di Salicotto, 6) e all'Ufficio Decentrato (via B. Tolomei, 7) dal 26 febbraio al 1° marzo, dalle 9 alle 12.30. Il Servizio Demografico sarà aperto al pubblico anche nei pomeriggi del 27 febbraio e del 1° marzo, dalle 15 alle 17.30. Entrambi gli sportelli effettueranno aperture straordinarie il 2 e il 3 marzo, dalle 9 alle 18, e il 4 marzo, dalle 7 alle 23.Un’importante novità, attivata in via sperimentale allo scopo di agevolare i cittadini, riguarda gli elettori delle sezioni n. 36, 37, 38, 43 e 44, che potranno rinnovare o chiedere il duplicato direttamente al seggio della scuola primaria "G. Pascoli" (via N. Sauro, 1) nella stessa giornata del voto, senza doversi recare agli uffici comunali.Garantito, previo appuntamento, il servizio di trasporto disabili ai seggi elettorali, telefonando ai numeri 0577 292330 – 292242 dal 28 febbraio al 4 marzo 2018, in fascia oraria 7/13.