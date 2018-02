Le scuole dell'infanzia comunali di Siena, S. Marta, A.M.E. Agnoletti, B. Vestri, Mara Meoni (ex Ginestreto) e Raggio di Sole, sedi di seggio elettorale, in occasione delle elezioni politiche in programma per il prossimo 4 marzo, resteranno chiuse dalle ore 14 di venerdì 2 fino a martedì 6 marzo compreso.