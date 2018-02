Il sindaco Valentini visita il cantiere della nuova International School

Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, si è recato ieri in visita al cantiere del nuovo Campus International School of Siena, al Petriccio. La struttura, realizzata da Inspired grazie ad un accordo con GSK Vaccines, ospiterà circa 300 studenti. La nuova scuola, che fa parte del gruppo International School of Europe, sarà dotata anche di una palestra e di molti altri spazi, organizzati su due piani. L'intervento porterà anche miglioramenti alla viabilità della zona ed entrerà in sinergia con impianti sportivi vicini (campi da calcio e piscine), arricchendo i servizi del quartiere.