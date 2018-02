Nuovo finanziamento intercettato dal Comune di Siena: 600mila euro per la scuola ''Il Castagno''

L'intervento rientra nel piano per le scuole comunali: oltre a “Il Castagno”, anche la scuola primaria “Pascoli”, il nuovo Asilo Nido di Ravacciano e la nuova scuola di San Miniato

Il Comune di Siena presenta progetti e riesce ad intercettare un altro finanziamento di 600mila euro per mettere a norma la scuola dell'infanzia "Il Castagno" (zona Le Tolfe), grazie al Ministro Valeria Fedeli ed alla Regione Toscana. La scuola fa parte dell'Istituto Comprensivo "Mattioli" e presenta un edificio, situato nella zona molto bella delle Tolfe, ma datato e che necessita di interventi strutturali.Il Comune ha già stanziato altri 250mila euro per ristrutturare parte della scuola primaria “Pascoli”, che ospiterà nei suoi locali gli alunni de “Il Castagno” durante l'intervento di adeguamento della scuola.Questi interventi rispondono alla necessità, che riguarda tutto il territorio nazionale, di adeguare il patrimonio pubblico sotto il profilo energetico, sismico e della sicurezza strutturale. Il Comune di Siena ha scelto di mettere al centro di questo programma di opere pubbliche proprio le scuole.Oltre alla scuola “Il Castagno”, gli interventi previsti nel 2018 riguarderanno molti altri edifici: “Agnoletti” in via Quinto Settano, “Santa Marta” in via Orlandi e “Costalpino”. Inoltre sono stati già stanziati fondi per 600mila euro per interventi più piccoli ma distribuiti in tutti i plessi dove sarà necessario.I progetti più rilevanti riguarderanno il nuovo Asilo Nido di Ravacciano (1 milione di euro) e la nuova Scuola Primaria di San Miniato (9 milioni di euro, compresa la nuova viabilità e la palestra di quartiere).