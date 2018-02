Questa mattina, venerdì 9 febbraio, un 65enne è stato investito in via Aretina a Siena. L'uomo, contradaiolo del Nicchio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un furgone. L'autista ha soccorso subito l'uomo e ha chiamato il 118. I sanitari sono intervenuti sul posto assieme alla Polizia municipale e l'uomo è stato trasportato al policlinico Santa Maria alle scotte per varie escoriazioni e contusioni.