Giovedì, 8 Febbraio 2018
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Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 9 febbraio. L'ordine del giorno. Celebrazione del Giorno del Ricordo

Mercoledì 07 Febbraio 2018 16:25
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Convocazione in seduta pubblica dalle ore 9.30 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
consigliocomunale30gennaio2018Il Consiglio comunale di Siena è convocato in seduta straordinaria, nella Sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, per il giorno venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 9.30, in occasione del “Giorno del Ricordo 2018” - in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli istriano-dalmati.

Con la celebrazione del “Giorno del Ricordo 2018” si tiene viva la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre di oltre 250.000 italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. L’iniziativa intende mantenere e diffondere la conoscenza dei tragici eventi, avvenuti nel Novecento al confine nord orientale dell’Italia. Avvenimenti che hanno profondamente condizionato la memoria collettiva.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del Regolamento per il Consiglio Comunale, i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1 COMUNICAZIONI 2 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

2 INTERROGAZIONI 230 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIENA.
3 INTERROGAZIONI 263 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN STRADA DI PESCAIA.
4 INTERROGAZIONI 264 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLE PIANTE INFESTANTI INTORNO LA RISALITA DELLA STAZIONE FERROVIARIA – ANTIPORTO DI CAMOLLIA.
5 INTERROGAZIONI 326 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE “MERCATO NEL CAMPO”.
6 INTERROGAZIONI 324 2017 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO, SINISTRA PER SIENA RC, SSM ERNESTO CAMPANINI IN MERITO ALLA ATTUAZIONE DELLA MOZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI SIENA ALLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2017 APPROVATA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 SETTEMBRE 2017.
7 INTERROGAZIONI 331 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA MOZIONE FINALIZZATA AD ISTITUIRE IL CONTROLLO DI VICINATO.
8 INTERROGAZIONI 333 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AI BANDI HORIZON 2020.
9 INTERROGAZIONI 337 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO ALLE BORSE DI STUDIO DEL COMUNE DI SIENA.
10 INTERROGAZIONI 338 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALL'USCITA DA SCUOLA PER GLI STUDENTI MINORI DI 14 ANNI.
11 INTERROGAZIONI 339 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SINISTRA PER SIENA, RC, SSM, ERNESTO CAMPANINI IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SCACCIAPENSIERI.
12 INTERROGAZIONI 342 2017 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO ALESSANDRO PICCINI, MARIA ISABELLA BECCHI IN MERITO A INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI LOCALI PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE.
13 INTERROGAZIONI 346 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL “PACCHETTO SCUOLA” DELLA REGIONE TOSCANA.
14 INTERROGAZIONI 349 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO CITTADINI DI SIENA ENZO DE RISI IN MERITO AL DECORO URBANO E CRITERI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
15 INTERROGAZIONI 350 2017 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI L'ALTERNATIVA ANDREA CORSI, MASSIMO BIANCHINI, IMPEGNO PER SIENA MARCO FALORNI IN MERITO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “RECITAL 2017” DELL'ATTORE PAOLO HENDEL TENUTOSI IL 14 DICEMBRE 2017 PRESSO IL TEATRO DEI ROZZI.
16 INTERROGAZIONI 351 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO ALLA SCARSA VISIBILITA'GENERATA DAI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PUBBLICI INSTALLATI DALLA AZIENDA CITELUM.
17 INTERROGAZIONI 352 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO IVANO DA FRASSINI IN MERITO ALL'ORARIO PULITURA DELLE STRADE QUARTIERE DI RAVACCIANO.
18 INTERROGAZIONI 357 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ALLONTANAMENTO DEI QUESTUANTI DAL TERRITORIO COMUNALE SENESE.
19 INTERROGAZIONI 359 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA PRESENZA DI UNGULATI IN PROSSIMITA'DELL'ABITATO DI VICO ALTO.
20 INTERROGAZIONI 3 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
21 INTERROGAZIONI 5 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, CITTADINI DI SIENA ENZO DE RISI IN MERITO ALL'INCARICO CONFERITO ALL'AVV. PISILLO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3245/2015 R.G.N.R..
22 INTERROGAZIONI 7 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DI LAMPIONE IN VIA AVIGNONE NEI PRESSI DEL CAMPO SCUOLA “RENZO CORSI”.
23 INTERROGAZIONI 8 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 2551 DEL 28.11.2017 “AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA COMUNICATIVA DEL COMUNE DI SIENA – INTEGRAZIONE STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA MESSAGGISTICA DESTINATA all'utenza e finalizzata alla comunicazione istituzionale e per la protezione civile.
24 INTERROGAZIONI 20 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO MASSIMILIANO BRUTTINI, CAROLINA PERSI, IVANO DA FRASSINI, GIULIA PERICCIOLI, RITA PETTI, SIMONE VIGNI, STEFANIA BUFALINI, GIANNI PORCELLOTTI IN MERITO AL RADDOPPIO DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SIENA-BETTOLLE E LA SIENA GROSSETO (C.D. LOTTO ZERO).
25 INTERROGAZIONI 21 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO AD INTERVENTI PER METTERE IN SICUREZZA LA LOCALITA'DI PIAN DELLE FORNACI.
26 INTERROGAZIONI 24 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALL'INCENDIO DELLA TORRE DEL MANGIA DEL 16 AGOSTO 2017.
Succ. >
 
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