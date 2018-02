Silvia Sestini nuovo assessore del Comune di Siena

L'ex docente dell'Università di Siena, impegnata da sempre nel volontariato, sostituirà Anna Ferretti con le deleghe a Sanità, Politiche sociali e Casa

Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, ha nominato stamattina la professoressa Silvia Sestini, ex docente dell'Università di Siena, assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Casa del Comune di Siena. Biologa, impegnata da sempre nel volontariato, andrà a sostituire Anna Ferretti in un Assessorato centrale per l'attività amministrativa del Comune di Siena. Il Sindaco ringrazia la professoressa Sestini per la disponibilità, le porge i migliori auguri di buon lavoro ed esprime soddisfazione per questo nuovo incarico all'interno della Giunta comunale, volto a rafforzare e garantire il massimo impegno nell'azione amministrativa fino all'ultimo giorno di mandato.Silvia Sestini è attualmente in pensione, dopo aver insegnato “Chimica generale e propedeutica biochimica” e “Chimica Biologica” in molti Corsi di Laurea delle Professioni Mediche nella Facoltà di Medicina dell'Università di Siena, oltre ad aver svolto periodi di studio e ricerca in istituzioni accademiche e sanitarie all'estero.Dopo un’esperienza ventennale in un’associazione giovanile e l’esperienza all’estero con associazioni di pazienti di malattie rare, Sestini ha fondato aimAKU Associazione Italiana Malati di Alcaptonuria, allo scopo di aiutare i pazienti italiani affetti da questa malattia così rara e sconosciuta per la quale esiste a Siena l’unico centro di ricerca e cura, con cui collabora quotidianamente.Il nuovo assessore fa parte anche del Comitato di Partecipazione dell’AOUS, del Consiglio Direttivo del Forum Toscano Malattie Rare, è iscritta e partecipa attivamente alle attività delle associazioni italiane che si occupano di malattie rare (Telethon, UNIAMO, ecc) e agli incontri europei di esperti su alcaptonuria e su malattie rare in genere e partecipa alle attività di Cesvot.Il sindaco Valentini coglie l'occasione per rinnovare i ringraziamenti ad Anna Ferretti per l'eccellente lavoro svolto, sicuro della collaborazione costante che Ferretti manterrà con l'amministrazione comunale.