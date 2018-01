Unione comunale Pd di Siena: ''Soddisfazione approvazione atto antifascismo''

"L’Unione Comunale del PD di Siena esprime piena soddisfazione per l’approvazione dell’atto per la tutela dei principi della Costituzione Repubblicana che riafferma l’identità culturale ed i valori su cui poggia il nostro partito. Non abbiamo ceduto alla strumentalizzazione e alle provocazioni che potevano metterne a rischio l’approvazione." Così un intervento dell'Unione comunale di Siena del Partito Democratico."Il Gruppo PD in Consiglio Comunale ha costruito attivamente il percorso che ha portato a questo importante risultato, di grande valore simbolico sin dalla Delibera del luglio scorso con cui è stato approvato l’Atto di indirizzo politico-amministrativo teso a ribadire l’adesione del Comune di Siena ai principi e ai valori fondamentali espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale.Un provvedimento che sanciva il divieto di comportamenti riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista ed usuali di organizzazioni fasciste e naziste, atti a diffondere idee ispirate a sentimenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, all’antisemitismo e che, in generale, si fondano sul terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia.Con la delibera del 13 luglio, il Gruppo PD e la maggioranza, hanno attribuito al Consiglio Comunale il ruolo di promotore di azioni concrete dirette ad affermare con chiarezza il rifiuto da parte della comunità senese di ogni permanenza neofascista organizzata, di razzismo, di omofobia e di discriminazione, ispirandosi ai principi di rispetto della dignità umana.Tali garanzie da oggi saranno riconosciute anche in via amministrativa, mediante l’introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali, in atto, emanati o emanandi, in cui si preveda la concessione e/o autorizzazione a terzi da parte del Comune di Siena di qualsivoglia bene pubblico da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree e strutture pubbliche. Un indirizzo che consentirà al Comune una maggiore forza nel contrastare pericolosi rigurgiti, non certo di eliminarli. L’azione dei regolamenti, infatti, sarà pienamente efficace solo se non esclusiva e inserita in un più diffuso e costante impegno culturale, di cui tutti siamo responsabili e chiamati a essere protagonisti.L’interesse e anche le polemiche che hanno accompagnato le vicende di approvazione dell’atto hanno avuto un positivo effetto nel risvegliare nella collettività il valore della testimonianza attiva, facendo riemergere evidente ciò che, se pur presente, rischia di affievolirsi se scontato come un traguardo superato.Il Gruppo PD e la maggioranza hanno approvato un atto non limitativo né repressivo, a garanzia della libertà di espressione, rinnovando, come atto di testimonianza e rafforzamento, la propria natura fondante e il proprio impegno nel mantenere forte la memoria affinché la desemantizzazione della storia non consenta la comparsa di vecchie o nuove discriminazioni.I principi di democrazia e antifascismo, fondanti per il nostro Partito, si praticano coerentemente e quotidianamente come ispiratori in tutti gli atti, non possiamo, peraltro, pensare di dimostrare la nostra autentica adesione e di assolvere i nostri obblighi con la mera e isolata approvazione di un atto, se pur di grande valore.​ ​Va un ​caloroso ringraziamento​, dunque, ai consiglieri comunali del Gruppo PD che hanno approvato l’atto senza vacillare tra minacce e insinuanti interpretazioni dubitative, con il pieno sostegno del Partito. "