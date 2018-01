La Giunta comunale di Siena approva il Patto di collaborazione con l'associazione ''Le Mura''

La Giunta comunale di Siena ha approvato oggi lo schema di "Patto di collaborazione" tra il Comune di Siena e l'associazione di volontariato "Le Mura" per la valorizzazione della cinta muraria di Siena e per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dell'immobile "Oratorio del Beato Gallerani" in via delle Terme.Questo Patto di collaborazione rientra nel progetto più ampio che prevede la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.