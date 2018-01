Politiche 2018: Vittoria Doretti rinuncia alla candidatura proposta dal Pd

Vittoria Doretti, che era stata candidata dal Partito Democratico nel listino proporzionale Toscana 4 alla Camera, per le prossime elezioni politiche in programma il 4 marzo, ha rinunciato alla candidatura. Vittoria Doretti, Mangia d'Oro 2017 e ideatrice del Codice Rosa ha annunciato la rinuncia su facebook."Care Amiche ed Amici, come avrete letto sui giornali, mi è stato chiesto di candidarmi e voglio ringraziare il PD per questa importante dimostrazione di stima e attenzione - ha scritto Vittoria Doretti sul proprio profilo facebook -. Dopo un' attenta e non facile valutazione con la mia famiglia e i miei più stretti collaboratori ho deciso ieri di non poter accettare la candidatura per motivi personali e soprattutto professionali poiché proprio in questi mesi il lavoro per rafforzare la Rete Toscana di Codice Rosa è in un momento delicato. Sono in essere tavoli di lavoro estremamente impegnativi con Enti Istituzioni toscane e non solo, con molte Associazioni in particolare con le Professioniste dei Centri Antiviolenza del territorio che attraverso il loro ruolo fondamentale e la loro competenza potranno aiutarci a rendere più efficaci ed efficienti le risposte che il nostro sistema sanitario deve dare a chi è vittima di un Crimine contro l’Umanità… la Violenza di genere".