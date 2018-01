Liste Pd per Politiche 2018, clamorosa esclusione di Simone Vigni

Clamoroso cambiamento nelle liste del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche. Rispetto alla lista comunicata ieri, sono state modificate molte candidature, anche nel collegio di Siena.La notizia più eclatante è l'esclusione di Simone Vigni, segretario dell'Unione comunale del Pd di Siena, che era numero 4 nella lista per il proporzionale diramata ieri e l'inserimento, al numero 1, del magistrato e stottosegretario alla Giustizia nel Governo Letta, Cosimo Ferri. Le prime posizioni in lista, dopo Ferri, slittano di un posto e vedono: 2) Alessia Rotta, 3) Luca Sani e 4) Vittoria Doretti che vede così ridotte al lumicino le sue possibilità di elezione. Confermate le candidatura nel collegio uninominale per Pier Carlo Padoan e Susanna Cenni.COLLEGI UNINOMINALI CAMERA1) Firenze-Novoli-Peretola: Gabriele Toccafondi2) Firenze-Scandicci: Rosa Maria Di Giorgi3) Sesto Fiorentino: Roberto Giachetti4) Empoli: Luca Lotti5) Prato: Benedetto Della Vedova6) Pistoia: Edoardo Fanucci7) Arezzo: Marco Donati8) Massa: Cosimo Ferri9) Lucca: Stefano Baccelli10) Pisa: Lucia Ciampi11) Poggibonsi: Susanna Cenni12) Siena: Pier Carlo Padoan13) Livorno: Andrea Romano14) Grosseto: Leonardo MarrasCOLLEGI UNINOMINALI SENATO1) Firenze: Matteo Renzi2) Sesto Fiorentino: Dario Parrini3) Prato: Caterina Bini4) Arezzo: Riccardo Nencini5) Lucca: Andrea Marcucci6) Pisa: Valeria Fedeli7) Livorno: Silvia VeloCOLLEGI PLURINOMINALI CAMERAToscana 1 (Prato-Pistoia-Lucca-Massa):Marianna Madia, Antonello Giacomelli, Martina Nardi, Umberto BurattiToscana 2 (Pisa-Livorno):Rosa Maria Di Giorgi, Stefano Ceccanti, Lucia Ciampi, Lorenzo BacciToscana 3 (Firenze-Mugello-Empoli):Rosa MariaDi Giorgi, David Ermini, Laura Cantini, Filippo SensiToscana 4 (Arezzo-Siena-Grosseto):Cosimo Ferri, Alessia Rotta, Luca Sani, Vittoria DorettiCOLLEGI PLURINOMINALI SENATOToscana 1 (Firenze-Prato-Lucca):Roberta Pinotti, Andrea Marcucci, Caterina Biti, Lorenzo BecattiniToscana 2 (Arezzo -Pisa-Livorno):Francesco Bonifazi, Caterina Bini, Giuliano da Empoli, Katia Faleppi