PSI Siena, soddisfazione per le candidature della nostra provincia

"La Federazione del Partito Socialista Italiano di Siena esprime la propria soddisfazione per la definizione delle candidature uninominali del CSX della nostra provincia, innanzitutto per la candidatura del compagno vice-ministro alle Infrastrutture sebatore Riccardo Nencini nel collegio Senatoriale di Siena-Arezzo ed eguale apprezzamento per la candidatura del ministro Carlo Padoan nel collegio della Camera dei deputati e per la candidatura dell’onorevole Susanna Cenni sempre per la Camera dei deputati nel collegio di Poggibonsi-Pontedera.L’impegno dei Socialisti della provincia di Siena non mancherà nel convinto sostegno a queste candidature che rappresentano una indubbia capacità di buon governo e di rappresentanza qualificata del nostro territorio.Presenteremo nei prossimi giorni i candidati della Lista Insieme per il proporzionale congiuntamente agli alleati della lista: Verdi, Prodiani e Civici".