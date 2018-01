Siena, Maurizio Forzoni (FdI) interviene sulla sicurezza in città

"L’altro giorno, a Siena, si è verificato l’ennesimo episodio che ha avuto come protagonista un extracomunitario. Questa volta l’episodio si è verificato alla stazione ma, fortunatamente, l’intervento della Polizia ha evitato che ci fossero più gravi conseguenze, come, invece, avvenuto per l’autista della Tiemme accoltellato dall’ivoriano lo scorso 29 luglio." Così l'inizio di un intervento di Maurizio Forzoni di Fratelli d'Italia."Noi diciamo basta. Pretendiamo sicurezza, pretendiamo di esercitare la nostra libertà di muoverci ed uscire senza essere importunati davanti ad ogni esercizio pubblico od aggrediti da extracomunitari e da soggetti socialmente pericolosi.Pretendiamo che l’amministrazione non faccia più finta di niente qualificandolo come un finto problema frutto dell’immaginazione collettiva.Lo pretendiamo, innanzitutto per noi stessi, ma soprattutto per inostri figli; anche loro devono avere la possibilità di vivere la Siena che noi genitori abbiamo vissuto.Diciamo basta all’inerzia di questa amministrazione che, in 5 anni di mandato, non ha fatto niente per tutelare i senesi nonostante le richieste e le segnalazioni quasi quotidiane e, soltanto adesso,cavalcando e facendosi paladina delle istanze dei candidati sindaco dell’opposizione, ammette l’esistenza del problema fino a ieri negato.Chiederemo anche a livello nazionale mediante i nostri rappresentanti che sia potenziato l’organico delle Forze dell’Ordine; per la parte comunale riteniamo indispensabile potenziare il corpo di polizia municipale attribuendo a quest’ultima anche precipui compiti di vigilanza sul territorio.Riteniamo poi che i proventi delle contravvenzioni al Codice della strada, fino ad oggi utilizzati dal Sindaco per lavori di manutenzione stradale a solo fine propagandistico di fine mandato, vengano utilizzati per potenziare l’organico della polizia municipale ed il pagamento degli straordinari in orario notturno.Queste sono le priorità della nostra città - conclude Forzoni -, e non certo l’asfaltatura della Cassia".