A seguito di controlli posti in essere dalla Polizia Municipale, questa mattina, mercoledì 24 gennaio, sono stati fermati due cittadini extracomunitari che stavano effettuando l'attività di parcheggiatori abusivi in via Pannilunghi. Entrambi sono stati sanzionati. Uno dei due era sprovvisto di permesso di soggiorno ed inoltre chiedeva insistentemente agli automobilisti di acquistare merce irregolare. Per questo è stato accompagnato al comando e segnalato all'autorità giudiziaria.