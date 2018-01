''Lo faccio per sport'', all'Istituto ''Bandini'' di Siena il nuovo percorso di studi economico sportivo

Si intitola “Lo faccio per sport” la giornata organizzata dall’Istituto “S. Bandini” di Siena (via Battisti, aula magna, ore 11.00 - 12.30) per presentare il nuovo percorso di studi “Economico sportivo” che partirà dall’anno scolastico 2018/19 e le cui iscrizioni sono ancora possibili sino al prossimo 6 febbraio.A raccontare le rispettive ex allievi, atleti, dirigenti di società sportive di ogni disciplina. Ospite d’onore Giuseppe “Pino” Porzio, allenatore della Nazionale di pallanuoto del Canada, campione di pallanuoto e tra gli sportivi italiani più titolati di tutti i tempi. Nel suo personale palmares di sportivo, infatti, 45 titoli tra Olimpiadi, Mondiali, Europei, Coppe e Campionati.Il programma della giornata, che ha il patrocinio del Coni di Siena, prevede l’introduzione del dirigente scolastico del “Bandini”, Alfredo Stefanelli, i saluti del sindaco di Siena, Bruno Valentini, e del delegato provinciale del Coni, Paolo Ridolfi. A seguire gli interventi di Marco Bonifazi, medico sportivo, docente e presidente della commissione medica della Federazione Italiana nuoto che parlerà di “Sport e salute”, di Maria Giulia Biagini, psicologa, “Sport e performance scolastica”, Francesco Binella, docente e referente per l’educazione fisica e sportiva, “Storia di una legge, dal 1958 all’istituzuione dei nuovi indirizzi sportivi”, Elisabetta Antonini, docente di diritto sportivo, “Scuola e sport, nuove figure professionali”.Tra le esperienze a confronto, per l’occasione, ci saranno alcuni esponenti delle società sportive cittadine, Mens Sana Basket 1871, Francesco Bertoletti, Robur Siena, Alessio Butini, Emma Villas volley, Giglielmo Ascheri, e Costone basket, Pierfrancesco Binella. A moderare l’incontro Francesco Meucci, caposervizio de La Nazione di Siena.