Simone Vigni (Pd): ''Candidatura Padoan molto positiva e grande opportunità''

"La candidatura del Ministro dell’economia Pier Carlo Padoan è un fatto molto positivo ed una grande opportunità per la città e la sua provincia, oltre che un riconoscimento al partito democratico locale". Così un intervento di Simone Vigni, segretario dell'Unione comunale del Pd di Siena."Nonostante l’impegno a promuovere candidature espressione del territorio - prosegue Vigni - eravamo consapevoli della possibilità che potessero giungere indicazioni dal livello nazionale sul collegio uninominale e di conseguenza auspicavamo che queste fossero almeno autorevoli e potessero rappresentare una interlocuzione forte per seguire tematiche di rilievo strategico per la città ed il suo territorio.Quindi non possiamo che essere soddisfatti della scelta della personalità che ha contribuito ad innovare il sistema bancario ed ha aiutato la banca Monte dei Paschi a non sprofondare nella crisi, ottenendo dall’Europa il via libera ad una operazione di salvataggio che ha permesso la presenza dello Stato nell'istituto e ha consentito la tutela di migliaia di correntisti e risparmiatori.Certo intendiamo condividere con un candidato così autorevole anche altre prospettive oltre quella del risanamento della principale azienda cittadina e della provincia e del mantenimento del suo radicamento a Siena, di cui Padoan si farà di sicuro garante.Va affrontato anche un ragionamento su come dare impulso ad una realtà che ha bisogno di rilanciarsi attraverso un nuovo modello di sviluppo economico che si associ alla possibilità di poter ritornare a beneficiare degli effetti della presenza della banca. Padoan possiede la statura, la rete di relazioni, la visione necessaria per supportare in questo processo.Per questo motivo l’Unione Comunale si mette fin da ora a disposizione del Ministro con le sue risorse umane e strutture per condividere l’impostazione della campagna elettorale e sostenerlo ed accompagnarlo in questo percorso".