Attorno alle ore 17.45 di oggi, lunedì 22 gennaio, in vicolo di Provenzano a Siena, all'altezza del civico 17, una 79enne nata a Castellina in Chianti e residente a Siena è crollata a terra verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio ed è purtroppo è deceduta. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i Carabinieri del Radiomobile della Stazione di Siena Centro. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana donna.