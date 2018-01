Più fruibile il servizio di rilascio dei passaporti

La Polizia di Stato rende più fruibile al cittadino il servizio per il rilascio dei passaporti: dal 1° febbraio, oltre che alla Questura di Siena, ci si potrà recare anche ai Commissariati di Chiusi e Poggibonsi per tutte le operazioni inerenti tali documentiLa Polizia di Stato rende più fruibile il servizio al cittadino per il rilascio dei passaporti.A partire dal 1° febbraio infatti, verranno decentrate le competenze e tutte le operazioni inerenti l’attività di ricezione, produzione, stampa e consegna dei passaporti e degli altri documenti validi per l’espatrio potranno essere effettuate, oltre che presso la Questura di Siena, anche presso i due Commissariati di Pubblica Sicurezza di Chiusi. E Poggibonsi.In particolare, tutte le operazioni relative ai passaporti potranno essere richieste dal cittadino e svolte secondo una precisa suddivisione territoriale.• Commissariato di P.S. di Chiusi-Chianciano Terme per i residenti nei Comuni:Cetona, Chianciano Terme, Sarteano, Chiusi, Montepulciano, Radicofani e San Casciano dei Bagni.• Commissariato P.S. di Poggibonsi per i residenti nei Comuni:Chiusdino, Colle Val D’Elsa, Casole D’Elsa, Castellina in Chianti, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli e San Gimignano.• Questura di Siena per i residenti nei restanti Comuni della provincia.