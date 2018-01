Siena, Massimo Mori (FdI) interviene sul decoro della città

"Pare incredibile, ma se entriamo in Siena al mattino, la troviamo piena di spazzatura, troviamo la nostra piazza del campo in maniera assolutamente indecorosa i pochi cestini pieni di rifiuti e altrettanti rifiuti gettati a terra come se nulla fosse, la stessa cosa vale per il resto della città, forse perché le persone che vi transitano sono degli incivili? Probabile o perché nessuno vigila niente? O peggio ancora perché mancano le regole che dettano cosa fare per il rispetto della città". Così interviene Massimo Mori, dirigente Fratelli d'Italia Siena."Noi pensiamo che Siena non sia rispettata prima di tutto da chi la comanda - prosegue Mori -, siamo convinti che il degrado sia causato dalla distrazione di chi la governa perché basterebbe davvero poco, ad esempio basterebbe mettere la regola che chi getta a terra rifiuti dovrebbe pagare una giusta sanzione, o forse questa regola esiste già, ma allora perché la stessa solerzia, che è applicata nel fare le multe per divieto di sosta, non viene anche applicata in questo caso?Quello che vediamo ci rattrista, è brutto osservare il degrado nel quale si trovano i nostri rioni, le nostre parti più belle, i turisti, quando arrivano a Siena, non hanno la visione di una città costantemente monitorata, curata, tenuta come il gioiello che vuole dire di se, ed essendo in questo modo, loro per primi, contribuiscono a creare degrado e sporcizia.Forse è l’ora di dire basta, e l’unica strada e quella di togliere costantemente tutta l’immondizia, ( magari compresi i governanti della città ) e impedire che Siena sia continuamente sporcata, quindi occorrono bidoni porta rifiuti e un continuo presidio per svuotarli, divieti di bivacco nelle zone sensibili, multe a chi non rispetta tali divieti, è difficile fare questo? Certo, è sicuramente più facile aggredire la macchina di quel disgraziato che non è riuscito a trovare posto e l’ha lasciata forse solo per un minuto in divieto di sosta, lui non c’è, non può dire nulla.La sensazione che abbiamo è che sia la paura il maggior limite di questo governo, la paura di disturbare chi si comporta male, vogliamo scherzare? E’ possibile che i pronipoti della battaglia di Monteaperti si facciano intimorire da quattro sudici che non hanno rispetto di nulla e di nessuno? Andate via, non vi resta che arrendervi, non siete stati capaci a fare nulla neppure in riferimento alle piccole cose!"