Francesco Giusti (Uniti per Siena) interviene su chiusura della Cassia Sud ai mezzi pesanti

"Per anni si sono susseguite idee per non permettere il transito di mezzi pesanti nel tratto della Cassia Sud, ma solo adesso, a pochi mesi dalle elezioni, magicamente questa amministrazione decide di fare questo passo". Così un intervento di Francesco Giusti di Uniti per Siena."Ricordiamo che questa proposta era già stata fatta da me nel 2015, all'epoca completamente inascoltata, e quando fu riproposta nel febbraio del 2016 questa stessa amministrazione aveva glissato passando oltre. Se si fosse attuata per tempo questa misura forse si sarebbero potuti evitare alcuni incidenti, forse si sarebbero evitati danni alle case dei cittadini causati dal continuo passaggio di mezzi pesanti, ma purtroppo solo la paura delle vicine elezioni pare smuovere dall'immobilismo questa amministrazione."