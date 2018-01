Attorno alle 17 di oggi è avvenuto un incidente in viale Toselli a Siena. L'incidente, accaduto all'altezza del bar Nannini in direzione viale Sardegna, ha coinvolto un'autovettura ed un motoveicolo. Il traffico è rimasto bloccato e l'amministrazione comunale ha consigliato itinerari alternativi perché si sono formate lunghe file in entrambi i sensi di marcia. Sul posto forze dell'ordine e 118. I feriti fortunatamente non sono in gravi condizioni.